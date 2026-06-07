Flamengo apuntó a Uruguay sobre recuperación de Giorgian de Arrascaeta: "Los protocolos fueron ignorados"

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 y Uruguay se apronta para disputar el Grupo H de la Copa del Mundo junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España, a los que enfrentará en ese orden en la competencia. Respecto al plantel de Marcelo Bielsa, hoy la principal incógnita pasa por Giorgian de Arrascaeta quien llegó a nuestro país en pleno proceso de una recuperación tras fractura de clavícula, pero sufrió una nueva lesión.

Tras operarse del hombro y comenzar los trabajos pensando en la vuelta en Brasil bajo las órdenes de Flamengo, el Cocho viajó a Uruguay para continuar con los mismos en el Complejo Celeste, pero en uno de los entrenamientos con el plantel mundialista, sufrió un desgarro que sumó una nueva preocupación para el cuerpo técnico del rosarino.

Más allá de dudas sobre su presencia en la Copa del Mundo, desde la propia selección uruguaya se informó que seguirá formando parte del plantel y que viajará junto al resto de sus compañeros esperando recuperarse y poder estar presente lo antes posible en la máxima competencia de selecciones. Pero dentro de esta situación quien se expresó fue Flamengo, club al que pertenece el futbolista nacido en Nuevo Berlín.

A través de un comunicado mostró molestia con el accionar de Uruguay y subrayó que "en su momento, el Departamento Médico del Flamengo envió un documento que detallaba el plan de recuperación, la progresión de las actividades y los protocolos a seguir. Contrariamente a lo acordado, estos protocolos fueron nuevamente ignorados. Ignorar los protocolos científicos pone en riesgo la salud del jugador y demuestra una irresponsabilidad al ignorar las inversiones que los clubes realizan para que sus jugadores estén disponibles para los diversos desafíos que impone el calendario".

El Mengao agregó que "tras una solicitud de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), el mediocampista Giorgian De Arrascaeta fue liberado el 18 de mayo para continuar el tratamiento de su fractura de clavícula derecha en Uruguay, bajo la supervisión de los profesionales de la selección nacional", pero a su vez, sumará un fisioterapeuta del club al entorno del plantel de la Celeste.

"Para contribuir a la recuperación de De Arrascaeta y asegurar la correcta coordinación de los procesos de seguimiento físico y médico, Flamengo autorizó, tras una solicitud, la incorporación del fisioterapeuta Laniyan Neves al cuerpo técnico de la selección uruguaya durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta medida buscaba brindar apoyo al atleta durante este periodo y preservar las mejores condiciones para su regreso a las actividades con el club en lo que resta de la temporada", subrayó.

"Clube de Regatas do Flamengo le desea al número 10 una pronta recuperación y continúa apoyándolo en el logro de sus metas. Por otro lado, espera que los protocolos previamente acordados entre el club y la selección nacional se respeten en futuras situaciones que involucren a atletas con contrato con Flamengo", finalizó el comunicado oficial.