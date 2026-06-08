¿Cuál fue el jugador uruguayo del Mundial 2026 que más minutos jugó con su equipo en esta temporada?

Mantenerse constante a lo largo de toda la temporada, debió ser uno de los factores que tuvo en cuenta Marcelo Bielsa para que ciertos jugadores se ganasen el privilegio de defender a la selección uruguaya. Ahora bien, de los 26 futbolistas que integran el plantel Celeste, ¿quiénes fueron los que más minutos jugaron para sus clubes en lo que va del año?

La lista está encabezada por el capitán del Real Madrid, Federico Valverde, quien a pesar de no haber podido levantar títulos con su equipo esta temporada, sumó un total de 4.158 minutos jugados en 49 partidos. Además, tuvo 22 participaciones de gol que provienen de nueve goles convertidos y 13 asistencias otorgadas.

El segundo lugar lo ocupa el jugador del Sporting de Portugal, Maximiliano Araújo. En 47 encuentros disputados, el futbolista alcanzó una cantidad de 3.754 minutos. También de la liga portuguesa, quien completa el podio es Rodrigo Zalazar. El uruguayo que jugó para el Braga, pero fue transferido al Sporting al final de la temporada, completó 3.303 minutos de juego.

En la parte baja de la tabla, Nicolás de la Cruz fue el que tuvo menos continuidad con apenas 656. El motivo de que haya registrado un número tan bajo, son las múltiples lesiones que ha sufrido a lo largo de la temporada. Le siguen Emiliano Martínez, del Palmeiras, con 757 y Matías Viña de River Plate, con 887 minutos jugados.

En el promedio general, los jugadores de la selección uruguaya jugaron 2.024 minutos a lo largo de la temporada 2025/26. Lo que sería el equivalente a 22,48 partidos de 90 minutos. En el caso de los goleros que fueron convocados para defender el arco de Uruguay, el panorama es bastante parecido. El que más atajó fue Santiago Mele, del Monterrey, con 1.790 minutos, pero seguido de cerca por Fernando Muslera y Sergio Rochet, con 1.575 y 1.530 respectivamente.

Lista de los 26 jugadores según cantidad de minutos jugados