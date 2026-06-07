El Mundial 2026 a puro pronóstico en la Penca Antel Ovación: cómo jugar y los premios de la nueva edición

La fiebre mundialista podrá ser menos o más. Hasta dónde llegará Uruguay en el Mundial 2026 y su desempeño en una antesala crítica pueden dejar algunas dudas. Pero hay algo que es seguro: nadie quiere perder en la Penca Antel Ovación que comparte con su grupo de amigos. Tampoco en la del trabajo, ni en la de la familia o en la del gimnasio. Ilusionados con el premio, amantes del fútbol, eruditos de la estadística y privilegiados en el arte del azar, esperan imponerse en el global y ser el o la nueva famosa “Ana F”.

Para esta Copa del Mundo en Canadá, México y Estados Unidos, de la mano de Antel , llega una nueva edición de la penca más grande de Uruguay. La aplicación, que es gratuita y está disponible para descargar tanto en App Store de Apple como en Google Play para dispositivos Android, incorporó nuevas funciones desde la última Copa América de 2024, instancia que nucleó a más de 313.000 usuarios, y nadie quiere quedarse afuera.

Para registrarse basta con tener una dirección de correo electrónico. Al ingresar los participantes tendrán de primera mano todos los resultados y las tablas de posiciones de cada grupo para seguir en tiempo real todo lo que ocurre en el Mundial, estar informados y conocer cuál es la realidad de cada selección previo a hacer un pronóstico. Importante: se puede predecir el resultado de cada partido hasta 10 minutos antes de que inicie el encuentro.

Desde 2024 se incorporaron nuevas funciones, entre ellas un muro en el que los usuarios pueden comunicarse, dar me gusta a comentarios y responder a los pronósticos, lo que llevó a que se tomaran 338 millones de capturas de pantalla. Tiene sentido, todos quieren compartir sus aciertos. También se estrenará en la penca Ovi, nuestro pronosticador de IA, que aportará datos y curiosidades de la cita mundialista.

Descargala acá Lo podés hacer en iOS o en Android: - Si tenés un dispositivo iOS hace click aquí. - Si tenés un dispositivo Android hacé click aquí.



¿Será Uruguay quien arrebate a Argentina la Copa del Mundo? La Penca Antel Ovación también permite participar en encuestas y acceder a las noticias publicadas por Ovación en tiempo real. A su vez, se brinda un balance de qué pronóstico han hecho los demás usuarios y el porcentaje de las elecciones que se han hecho en general, así como qué resultados fueron los que más se repitieron en cada partido.

Además del Mundial, la app permite vaticinar resultados de otras competencias: Liga AUF Uruguaya, Copa Libertadores, Copa América y Eurocopa.

Cómo jugar

Penca Antel Ovación para el Mundial 2026. Foto: Darwin Borrelli.

El usuario puede cargar todos los pronósticos de la fecha de una vez o ir cargándolos de a uno hasta 10 minutos antes del inicio de cada partido. Si el usuario no ingresa su pronóstico, se registra como 0-0 por defecto y no suma puntos, mientras que si el encuentro es suspendido antes de comenzar, los pronósticos se anulan y el partido se reprograma.

Se pueden crear grupos privados con código de invitación para competir con amigos, o unirse a grupos públicos. Cada grupo tiene su propia tabla de posiciones. Y lo mejor, no hay límite de grupos a los que el usuario puede unirse.

Sistemas de puntos

8 puntos - Resultado exacto (ej: pronosticaste 2-1 y el resultado fue 2-1).

5 puntos - Diferencia de goles correcta (ej: pronosticaste 3-1 y el resultado fue 2-0).

3 puntos - Ganador correcto (ej: pronosticaste 1-0 y el resultado fue 3-2).

0 puntos - Sin aciertos.

¿Qué premios posee la Penca de Ovación para el Mundial 2026?

Esta edición también redobla su apuesta a nivel de los premios gracias a la participación de Antel. Los primeros puestos recibirán desde smartphones y contratos con bonificaciones a las camisetas de la selección como las que utilizarán los 26 convocados de Uruguay en el Mundial (11 de junio-19 de julio).

Los ganadores serán comunicados a partir del día lunes 20 de julio, a través de los canales oficiales definidos por Antel.