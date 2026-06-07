Cabo Verde, rival de Uruguay en el Mundial, volvió a golear en su último amistoso disputado en Estados Unidos

Cabo Verde hará historia en el Mundial 2026 por ser su primera participación en esta cita. Será el segundo rival de Uruguay en el grupo H el próximo domingo 21 de junio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami. La selección africana, una de las grandes sorpresas de la clasificación, había derrota el pasado domingo por 3 a 0 a Serbia en Lisboa y este sábado volvió a golear.

De esta manera, cerró la preparación rumbo a la Copa del Mundo con una victoria por 3-0 sobre Bermudas en un amistoso internacional disputado en Connecticut, Estados Unidos. El seleccionado logró abrir el marcador a los 33 minutos por intermedio de Willy Semedo. En el segundo tiempo Garry Rodrigues anotó el segundo a los 49 minutos y Nuno da Costa sentenció la goleada con el 3-0 definitivo.

El entrenador Pedro Leitao Brito, mejor conocido por su apodo Bubista, dejó en el banco a Sidny Lopes Cabral pero no a Logan Costa, defensa del Villarreal, ni tampoco a Dailon Livramento, su referente de ataque.

La formación ante Bermudas fue la siguiente: Márcio da Rosa; Ianique Tavares "Stopira", Logan Costa, Jovane Cabral, João Paulo Fernandes; Deroy Duarte, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Dailon Livramento; Ryan Mendes y Steven Moreira.

Este é o nosso 1️⃣1️⃣ contra Bermudas



🏆 Jogo amigável

⚽ Cabo Verde 🇨🇻 🆚 🇧🇲 Bermudas

🏟️ Estádio Pratt & Whitney at Rentschler Field

📍 East Hartford, Connecticut, Estados Unidos

🕓 16h00 (19h00 CV)



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¿Cómo juega Cabo Verde?

Su formación predilecta oscila entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1. Este último fue el que empleó para el cruce decisivo colocando a Mendes como mediapunta y dos extremos: Jamiro Monteiro y Willy Semedo.

En lo que respecta a los principales referentes del plantel, en la zaga dice presente Logan Costa, zaguero de 25 años que está cotizado en 18 millones de euros y en la actualidad juega en Villarreal. Si bien sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó al margen durante gran parte del semestre, finalmente ingresó en la convocatoria.

De los 26 futbolistas que integran el plantel, 21 compiten en ligas europeas. Y hay dos casos resonantes por su trayectoria: el arquero Vozinha, de 37 años, que fue determinante en la clasificación, y el zaguero Stopira, que incluso aportó un gol contra Esuatini. Sin la mochila de la historia y con casos peculiares como el de Roberto Lopes, que fue contactado por LinkedIn, Cabo Verde quiere ser la sorpresa.

