La emoción de figura de Canal 12 en su despedida antes de viajar al Mundial 2026: "No sé si merezco tanto amor"

A nueve días de la inauguración del Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, los periodistas y comunicadores uruguayos se preparan para viajar a sus coberturas. Ese es el caso de Lucía Rodríguez, quien estará al frente de La otra cara del Mundial, el programa que conducirá junto a Gonzalo Cammarota en Canal 12 y que se estrenará el próximo lunes.

Este domingo, la humorista y conductora de Desayunos informales publicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para agradecer a sus familiares y amigos por la despedida que le organizaron antes de su viaje al torneo de la FIFA. "Anoche, mientras los miraba reír, abrazarme, emocionarse conmigo y celebrar este momento como si fuera propio, entendí una vez más la inmensa fortuna que tengo", escribió.

"Dentro de unos días me voy a vivir una experiencia increíble, pero antes de partir, ellos me regalaron algo que vale más que cualquier viaje: la certeza de sentirme querida", agregó.

"Gracias por cada abrazo, cada regalo, cada detalle, cada mensaje, cada risa compartida y por el tiempo que se tomaron para organizar algo tan hermoso. Gracias por alegrarse genuinamente por mí, por empujarme cuando tengo miedo, por sostenerme cuando siento que no puedo sola y por estar siempre, incluso cuando las palabras no alcanzan".

"No sé si merezco tanto amor, tanta generosidad y tanta compañía, pero sí sé que me emociona profundamente tenerlos en mi vida", confesó. En su mensaje también confesó que espera estar "a la altura" de la "amistad y del amor" que le suelen regalar. "La única manera de agradecerlo es intentar honrarlo: siendo una mejor amiga, una mejor mamá, una mejor hermana, una mejor tía, una mejor persona para quienes me rodean. Lo intentaré, siempre".

"Me voy feliz, ilusionada y agradecida. Y también me voy sabiendo que, pase lo que pase, hay un lugar al que siempre voy a querer volver. Porque mi casa no es solo un lugar: mi casa son ustedes", agregó. En las imágenes se la ve abrazando a su familia, incluyendo a su hijo Mateo. A su vez, publicó imágenes junto a colegas, como Denise Casaux, con quien trabajó en La Culpa es de Colón. Además, este jueves ambas presentarán en Teatro Movie Noche de amigas, un espectáculo del que también participan las otras exconductoras del ciclo humorístico.

Días atrás, Rodríguez fue invitada a Algo que decir, el ciclo de entrevistas que conduce Pablo Fabregat en La Tele, y celebró la oportunidad de cubrir el Mundial de la FIFA por primera vez en su carrera. "Yo los escucho a los que ya han ido a los demás mundiales, o los que se quedan por acá, que me tiran la pálida y me dicen que ya están cansados. Para mí es todo nuevísimo, entonces yo voy con la ilusión del niño que va a Disney", contó

"Voy a conocer lugares que siempre soñé conocer; es espectacular. La gente se ríe, pero yo tengo la ilusión intacta de que Uruguay puede salir campeón del mundo", agregó y prometió tatuarse a Marcelo Bielsa si Uruguay se consagra campeón.