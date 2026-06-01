¿Nació el amor? La incipiente relación entre un convocado de la selección y una popular influencer

El fútbol y la farándula uruguaya vuelven a cruzarse en lo que podría ser el romance del año. En los últimos días, todas las miradas se posaron sobre Brian Rodríguez, el delantero de la selección uruguaya convocado para el Mundial, y Anto Ciavaglia, una de las creadoras de contenido más populares del país, que supera los 100 mil seguidores en Instagram. Lo que comenzó como una picante declaración en un streaming se transformó en un cruce de guiños virtuales que podrían confirmar un romance en puerta.

El disparador de esta historia ocurrió durante una entrevista en el streaming del conocido boliche La China. Allí, los conductores le propusieron un juego a Anto: debía elegir a qué jugador de la selección uruguaya invitaría a comer un asado, con cuál iría a un boliche y con quién tendría una cita.

Para sorpresa los entrevistadores, la respuesta de la influencer fue siempre la misma: entre risas, mencionó a un tal "Paul". El nombre desconcertó a los interlocutores, pero el misterio se resolvió rápido. El primer nombre real de Brian Rodríguez es, precisamente, Paul. Este detalle subliminal dejó en evidencia el alto grado de conocimiento y la confianza que existe entre ambos.

Para sumarle más leña al fuego, la propia Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se subió a la tendencia. En medio de los rumores, desde la cuenta oficial de la selección publicaron una foto del futbolista con un mensaje muy directo: "¿Brian Paul? Acá lo tenés"

Pero el ida y vuelta recién comenzaba. El pasado jueves se estrenó el videoclip de la canción Love del cantante El Mala, protagonizado por la propia Anto. Días antes, cuando la influencer compartió un adelanto del proyecto, el primer comentario de la publicación fue del mismísimo futbolista. "Con Paul", escribió Brian junto al emoji de un rostro con lentes de sol, parafraseando la respuesta de Anto y demostrando que no se pierde nada de lo que ella hace en redes. El músico, por su parte, también se sumó y publicó "Pol".

El comentario cómplice de Brian Rodríguez en el video de Anto Ciavaglia. Foto: captura

Tras el lanzamiento oficial del videoclip, los fanáticos más detallistas no tardaron en notar la presencia de dos autos de alta gama de la marca BMW. Las especulaciones no tardaron en confirmar que esos vehículos serían, nada más y nada menos, propiedad del jugador de la Celeste.

Para quienes no siguen de cerca el mundo de las redes, Anto Ciavaglia es un rostro sumamente conocido en el ecosistema digital uruguayo. Definida años atrás por los medios de comunicación como la "Kim Kardashian uruguaya" debido a su estética y estilo, consolidó su enorme popularidad compartiendo su día a día, viajes y una glamorosa forma de vida que cautivó a miles de seguidores. Además, esta no es su primera vinculación con el fútbol de elite, ya que en el pasado mantuvo un mediático noviazgo con el jugador Alan Matturro.