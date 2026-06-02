Eliana Dide se quebró al recordar a su padre y apuró a su novio para tener un hijo: "Hay que ponerse las pilas"

Eliana Dide fue la invitada de Protagonistas y, fiel al estilo del programa que conduce Leo Sanguinetti por Del Sol, repasó distintas etapas de su vida privada y reveló detalles desconocidos hasta ahora. Contó desde su experiencia como empleada de McDonald's hasta su llegada a Canal 10 por una suplencia de apenas dos meses, que terminó convirtiéndose en una carrera consolidada en Saeta, donde hoy conduce La mañana en casa y La previa de Gran Hermano.

También mencionó facetas menos conocidas, como su rol de instructora de yoga para niños y su participación en clases de tambor en la academia de Cuareim 1080, una actividad que la ayuda a desenchufar y conectar con su interior.

El momento más emotivo de la charla llegó cuando Sanguinetti la hizo retroceder a 2018, el año en que falleció su padre, Anuar. Entre lágrimas, recordó que el 26 de mayo se cumplió un nuevo aniversario de su partida y lo definió como "todo lo malo y lo bueno a la vez".

"Se re extraña", dijo mientras observaba una foto. También reveló qué cosas los distanciaban: "Algunas formas y cosas que hizo que me costaron mucho entender cuando era adolescente o cuando fui creciendo".

Sin embargo, destacó que le dejó los mejores consejos y una manera optimista de enfrentar la vida. "Por más que nos tapaban los problemas, él veía cómo solucionarlos", expresó sin poder contener la emoción. Contó que extraña compartir con él los logros cotidianos, desde su trabajo en Canal 10 hasta una de sus grandes pasiones: la cocina, que heredó de su padre.

"Soy muy parecida a él", aseguró. "Pasé muchos momentos malos, pero no le reprocho nada y me quedo con lo bueno".

Más adelante habló de Martín, su pareja, a quien definió como su compañero y su lugar seguro. "Es mi hogar", resumió. Luego escuchó un audio en el que él le decía que admiraba su forma de ser y todo lo que estaban construyendo juntos. "Nos esperan muchas cosas juntos que serán espectaculares", le dijo.

Conmovida, reconoció que nunca imaginó encontrar un amor así. "Fue lo mejor que me pasó. Me saqué el 5 de Oro. Es un bombón", lanzó entre risas.

También recordó una divertida anécdota de los comienzos de la relación: él le pidió que preparara una presentación con ventajas y razones para convencerlo de convivir. Ella se enojó un poco y desistió de la idea, pero tiempo después él reculó y terminaron dando el paso. “Yo vivía con India y llegué con ella a su casa”, contó sobre una de sus perras. Hoy comparten la vida junto a sus dos perros, India y Mario.

Eliana Dide junto a su novio Martín. Foto: redes sociales

La charla derivó entonces hacia la maternidad, uno de sus grandes anhelos. "Es un deseo muy grande. Vamos a ver si sale", expresó. Contó que desde niña soñaba con ser madre y aprovechó para enviarle un mensaje público a su novio, que tampoco tiene hijos: "Hay que ponerse las pilas", dijo entre risas, admitiendo que la insistente de la pareja es ella.

Sobre el final de la entrevista apareció un audio de su sobrina Josefina, a quien definió como "lo más lindo y puro que hay", además de ser la alegría de la familia. La conductora confesó que le encantaría que tuviera primos algún día.

"Te extraño y te amo, tití. Te mando un beso gigante", le dijo la niña con absoluta ternura y terminó de quebrarla. "No quiero hablar más, me estás matando", cerró Dide.