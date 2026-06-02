"Influencers awards": conductor de Canal 4 fue galardonado como la figura más destacada en redes sociales
La cuarta edición de la gala que premia a las figuras del contenido digital reunió en el Radisson a más de 350 invitados, entre los que se destacaban influencers, músicos, comunicadores y profesionales de varios rubros.
El ballroom del Radisson Victoria Plaza se vistió de gala este lunes para recibir a la cuarta edición de los "Influencers Awards Uruguay". El evento, organizado por Juan Herrera, reconoce la labor, el impacto y la profesionalización de los creadores de contenido en las redes sociales y la industria digital de nuestro país.
El punto más alto de la fiesta llegó sobre el final de la noche con la entrega del máximo galardón. Sebastián Beltrame se coronó como el "Influencer del año", tras obtener el respaldo del jurado y del voto del público. El histórico conductor de En Foco (Canal 4) suele compartir sus aventuras por distintos lugares del mundo con sus seguidores en redes, lo que le valió esta distinción.
Al recibir la enorme placa de reconocimiento en manos de la presidente del jurado Virginia Moreira, el popular comunicador y viajero tomó el micrófono para agradecer especialmente a la producción del evento y felicitar a los otros influencers que fueron galardonados a lo largo de la velada.
Con la conducción del periodista Miguel Arispe, la cena de gala reunió a más de 350 invitados. Reconocidas figuras de medios digitales y tradicionales se hicieron presentes, algunos en calidad de nominados y otros como invitados especiales. Andy Vila, Rosina Beltrán, Luana Persíncula, Fata Delgado, Yesty Prieto, El Reja, Laura Martinez, Karina Vignola y Richard Galeano fueron algunas de las personalidades que engalanaron la noche.
A lo largo de la gala se entregaron 23 distinciones a figuras en diversos rubros, lo que dio cuenta la amplitud del ecosistema digital actual que abarca desde la gastronomía, el humor y la moda, hasta el deporte, el streaming y la educación. Mientras recibía los platos principales de la cena, el público disfrutó de varios espectáculos en vivo a cargo de la escuela de música Tu Momento.
La lista completa de ganadores.
- Viajes y Turismo e "Influencer del Año": Sebastián Beltrame
- Foodies / Mundo de Gastronomía: Ale Acland
- Emprendedurismo: Gime’s Bakehouse
- Tendencias: Isi Sanguinetti
- Humor: Evitta Luna
- Fashionista / Conocimiento de la Moda: Angelina Martínez
- Maquillaje y Cuidados de la Piel: Pau Melgar
- Salud y Bienestar: Alejandro De Barbieri
- Líder de Opinión: Sofi Tardáguila
- Entretenimiento: Leandro Sosa
- Vida Personal: Andy Vila
- Educación: Carolina Sur
- Artista: Luana Persíncula
- Autos: Patricia Pita
- Streamer: Santiago Lima
- Fitness: Rosina Beltrán
- Deportes: Aníbal Lavandeira
- Fútbol: Maxi Patri – Pases Uruguay
- Mujeres Reales: Maru Romano
- Programa de Streaming: Ojo Stream
- Creador de Contenido: Florencia Servente
- Influencer Extranjero Argentino: Alf Ravazzani
- Reconocimiento del Público: Lucía Riestra
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