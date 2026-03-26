El debut de Luana Valverde, hija de Gaspar y Karina, en el evento de la Mujer del Año: cuál rol desempeñó

La reciente edición de la gala La Mujer del Año no solo fue una celebración del talento y liderazgo femenino, sino también el escenario de un debut muy especial. Luana Valverde, hija de Gaspar Valverde y Karina Vignola, dio sus primeros pasos oficiales en la industria de los eventos, marcando el inicio de su propio camino profesional bajo la atenta y orgullosa mirada de su madre.

La joven de 17 años tuvo un rol activo durante el evento y se desempeñó como promotora de una reconocida clínica estética de la que su madre es imagen. Bajo esa responsabilidad se la pudo ver a cargo de la distribución de folletería informativa y participando del sorteo de los productos de la empresa sobre el escenario, su momento de mayor exposición.

Luana Valverde sobre el escenario de la Mujer del Año. Foto: Pablo Pena

La presencia de la joven no pasó desapercibida para los invitados, quienes se acercaron constantemente para dedicarle saludos afectuosos y palabras de aliento. Durante toda la velada, Luana estuvo acompañada por su madre. Si bien estuvieron ubicadas en la mesa de la empresa para la que ambas trabajan, compartieron gran parte del tiempo junto a las comunicadoras de Canal 10, donde Karina desarrolló gran parte de su carrera en pantalla.

Para Karina, la noche tuvo una carga emocional doble: por un lado, la satisfacción de ver a su hija comenzar su trayectoria laboral con profesionalismo y, por otro, recibir un sinfín de muestras de afecto por parte de los presentes. Esto se debe a que se trató del primer evento de estas características al que asistió tras el fallecimiento de su expareja y padre de sus hijas, Gaspar Valverde.

La gala de La Mujer del Año tuvo lugar el pasado martes por la noche en el salón principal del hotel Radisson. El evento premió a varias mujeres destacadas, y finalmente otorgó el galardón principal a la conductora de Subrayado, Carolina García, y a la responsable de la fundación Honrar la Vida, Zulma Camacho.