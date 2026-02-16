Falleció Emilce Pintos, madre de Gaspar Valverde: el sentido adiós de su familia y amigos

Este domingo 15 de febrero se confirmó el fallecimiento de Emilce Pintos, madre del conductor y actor Gaspar Valverde. La noticia causa un profundo pesar en el entorno familiar ya que suma a la partida del actor y comunicador, ocurrida hace apenas dos meses.

Emilce fue recordada con gran emoción por su nieta, Luana Valverde, de 17 años. A través de su cuenta de Instagram, la hija mayor de Gaspar y Karina Vignola compartió una sentida imagen familiar en la que se las ve juntas, acompañadas por Gaspar, en una terraza con una vista panorámica de Montevideo. La foto, que refleja un momento de unión familiar, fue el vehículo que eligió la adolescente para despedir a su abuela.

La foto con la que Luana Valverde despidió a su abuela. Foto: @luvalverdee_

En el ámbito de los allegados, el actor Claudio Sánchez, amigo cercano de la familia, publicó un comunicado cargado de afecto en el que manifestó su "profundo dolor" y envió un "abrazo fuerte" a la familia Valverde. En su mensaje, Sánchez se dirigió directamente a Emilce: "Q.E.P.D. y encuentres el alivio que en vida no tenías. Los voy a recordar siempre con mucho amor. Vuela alto querida Emi y te reencuentres con tu hijo y seres amados".

En otra publicación, Sánchez compartió una foto de Gaspar y su madre y expresó: "Ahora sí, están juntos. Por más que me duela, así son las cosas. Así es la vida, hasta siempre, hermosos. Vuelen alto y descansen en paz. Ahora tengo dos angelitos más para mí".

La relación entre madre e hijo siempre fue muy estrecha y quedó registrada en diversos momentos compartidos. Uno de los más recientes fue el 22 de junio de 2025, cuando Gaspar celebró su cumpleaños número 50 en familia. En aquella oportunidad, el conductor había publicado una fotografía junto a Emilce en el instante posterior a soplar las velitas de su torta, dejando testimonio del fuerte vínculo que los unía.