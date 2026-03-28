Carolina García: la consagración como "Mujer del Año", el vínculo con Blanca Rodríguez y el desembarco a la radio

En la gala de la Mujer del Año, tras recibir el premio por su labor periodística, Carolina García se refirió a los desafíos de asumir la conducción de la edición central de Subrayado luego de la salida de Blanca Rodríguez. “Sentí el peso de la historia”, afirmó. Además, anticipó su regreso a la radio con el magazine La Colmena (97.9 FM). La periodista cerró la noche al recibir el máximo galardón, que compartió con la activista Zulma Camacho.

—¿Qué implica recibir un reconocimiento como el de la Mujer del Año?

-Este evento se volvió una tradición y es una linda manera de reconocernos. Más allá del galardón individual, lo tomo como un premio colectivo porque el equipo de Subrayado es enorme y no sería posible hacer lo que hago si no hubiera decenas de personas detrás. Me gusta mencionar que somos 37 mujeres en un grupo de 60. En particular siento que el informativo tiene una identidad muy fuerte, responde a un legado muy grande de periodismo profesional y eso es de alguna manera lo que honra a todos los que trabajamos en el noticiero.

—En tu discurso destacaste también a las mujeres que abrieron camino en los medios.

-Las mujeres cuando avanzan abren camino a las que vienen después. Cuando empecé estaban Raquel Daruech, Sonia Breccia y Blanca Rodríguez. Al ver a Raquel en el salón me pareció bueno reconocerla porque las generaciones más jóvenes capaz no saben que estuvieron estas mujeres peleando un lugar de una forma mucho más difícil que las que vinimos después.

—¿Recordás algún choque por cuestiones de género en tus comienzos?

—Siempre hay porque existen determinadas formas que están organizadas bajo normas más patriarcales y masculinas, entonces cuesta hacer sentir tu voz. No hay algo en particular de mi trabajo del día a día, pero imaginate que hay un grupo de varones que están tomando una decisión y entra a una mujer y tira una idea. Seguramente hay algún varón que va a hacer un chiste o subestimar. Hay un tema de distribución del poder que todavía es muy desigual. Las mujeres que accedemos a algunos lugares de decisión reclamamos que sea un poco más igualitario.

Carolina García y Zulma Camacho tras ganar el principal galardón de la Mujer del Año. Foto: Pablo Pena

—Más allá de lo colectivo, ¿a nivel individual cómo fue asumir la titularidad del noticiero tras la salida de Blanca Rodríguez?, ¿sentiste cierta presión por la responsabilidad que implicaba?

—Fue algo totalmente natural porque hacía años que venía trabajando en Subrayado. La presión que sentí fue en el sentido de darse cuenta de que hay una responsabilidad por el peso de la historia. La marca de Subrayado es muy importante y al pararse ahí una siente el legado y el compromiso profesional. Pero a nivel de los compañeros y compañeras como yo ya estaba ahí no resultó algo caído del cielo.

—¿Cuál es el balance que hacés mirando para atrás y analizando toda esta etapa? Hubo también un liderazgo de audiencia que se logró sostener.

—El balance tiene que ver con el desafío de todos los días de ofrecer lo mejor que podemos. Es cierto que el liderazgo de audiencia se mantiene, pero eso es algo que lo dejo más a los empresarios del canal. Agradezco muchísimo la confianza de la gente y que esa confianza se renueve.

—¿Seguís en contacto con Blanca Rodríguez?

—Sí, seguimos en contacto como con tantos otros compañeros y compañeras que se fueron. Ha habido un cambio generacional importante en Subrayado y nosotros nos hemos tenido que acomodar para entender a la gente más joven.

—¿Cómo la has visto en su rol de senadora?

—Bien, espléndida. Ella está muy contenta con la decisión que tomó y creo que se trata de hacer lo que uno de verdad siente.

—Vas a estar en La Diaria Radio (97.9 FM), ¿cómo te preparás para ese nuevo rol?

—Estoy muy contenta y el equipo está sumamente entusiasmado. Contamos con el respaldo de la redacción de La Diaria que tiene muchas ganas de emprender este proyecto. Yo voy a hacer un programa que va a ir de una a tres de la tarde. Es una revista donde voy a conversar temas que me interesan, como los feminismos, los problemas ambientales, las cuestiones sociales que me mueven, la cultura, la historia. Hay varios columnistas entre los que están Emilia Díaz, con quien ya hice radio hace muchos años en Carve, así que va a ser un lindo reencuentro.

—¿Tenés una opinión sobre la polémica que se desató luego de que trascendiera que La Diaria iba a buscar comunicadores que no estuvieran vinculados a la izquierda?

—Para nada, no tengo opinión. Me parece que no tiene que ver con lo que me mueve a mí ni con lo que le mueve al proyecto de la radio.