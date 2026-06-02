La uruguaya Tati Luna quedó eliminada de "Gran Hermano" apenas 12 días después de ingresar: así reaccionó

Una nueva gala de eliminación sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), dejando como saldo la salida de una de las participantes uruguayas. En esta oportunidad, el público inclinó la balanza en contra de la modelo Tatiana "Tati" Luna, quien tuvo un paso fugaz por el certamen y debió abandonar la competencia a solo 12 días de haber ingresado. Con su partida, las esperanzas charrúas dentro del reality ahora descansan exclusivamente en Yisela "Yipio" Pintos, quien logró sortear una semana turbulenta y continúa firme en carrera.

La resolución del juego se da en el marco de una de las semanas más dinámicas y conflictivas de la temporada, que arrancó con la sorpresiva salida por decisión propia de Gladys "La Bomba Tucumana" y el reingreso de Solange Abraham gracias al beneficio del Golden Ticket, lo que reconfiguró las estrategias entre los distintos bandos que conviven en el encierro.

La placa definitiva de nominados había quedado conformada por cinco participantes en riesgo. A lo largo de la emisión, el conductor Santiago del Moro fue revelando los nombres de los participantes que recibieron menor porcentaje de votos en contra, asegurándose su permanencia por al menos una semana más. La primera en ser liberada por el voto de la audiencia fue Tamara Paganini, quien celebró con euforia continuar en el juego.

El exfutbolista Brian Sarmiento fue el segundo salvado de la noche, acumulando apenas un poco más del 6% de los votos. Su reciente cambio de perfil, mostrando un lado más sensible al hablar de sus hijas, parece haber rendido frutos entre los televidentes. Por último, Leandro Nigro zafó del mano a mano final al recibir algo más del 10% de los votos negativos, a pesar de las críticas en redes sociales que lo señalan como un jugador pasivo y del severo llamado de atención que recibió por parte de la producción debido a su falta de iniciativa en la convivencia.

De este modo, la definición se concentró entre una de las jugadoras que está desde el debut, Titi Tcherkaski, y la recién llegada Tati Luna. Aunque las especulaciones previas en las plataformas digitales anticipaban una votación reñida, el veredicto del público fue categórico: la uruguaya resultó eliminada con el 71,8% de los votos en contra. Al conocer el resultado, la modelo se limitó a decir "muchas gracias", saludó a sus compañeros y en menos de tres minutos se retiró de la casa.

Tati Luna el día que ingresó a "Gran Hermano". Foto: captura

El breve paso de Tati Luna por el programa estuvo lejos de ser inadvertido. Su estadía quedó signada por la fuerte polémica que protagonizó al consumir galletas sin TACC destinadas exclusivamente a Andrea del Boca y Nenu López (ambas celíacas), un hecho que fracturó su relación con ese sector de la casa. Asimismo, su corta e inestable relación sentimental con Matías Hanssen terminó de desgastar su imagen de cara al afuera.

Al cumplir sus primeros 100 días de transmisión, Gran Hermano mantiene a 22 participantes en competencia directa por el premio mayor, con la uruguaya "Yipio" Pintos defendiendo su lugar en una convivencia que se vuelve más exigente con cada jornada.