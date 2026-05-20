La nieta de Benito Mussolini y sobrina de Sophia Loren ganó en la última edición de "Gran Hermano Vip" Italia

La nieta del dictador fascista Benito Mussolini, Alessandra Mussolini, conocida modelo, cantante, política y personaje televisivo, se convirtió en la ganadora de la última edición italiana del formato Gran Hermano VIP.

En el programa de la cadena Mediaset, cuyo título original es Grande Fratello VIP, Mussolini (que se convirtió en la segunda finalista de la edición) logró el 56% de los votos del público imponiéndose así a la otra finalista del programa televisivo, Antonella Elia.

"Me siento muy feliz. ¡No tenía ni idea! Hemos vivido en una burbuja", celebró en un video publicado en sus redes sociales apenas conocida la noticia de su victoria en la quinta edición del formato VIP del popular reality.

La ganadora, de 63 años, nació del matrimonio entre el hijo del dictador fascista Romano Mussolini y de Maria Scicolone, hermana de la reconocida actriz Sophia Loren. Con unos inicios como actriz en el mundo del cine y también como cantante, a principios de la década de 1990 accedió al mundo de la política con el Movimiento Social Italiano, un partido posfascista con el que logró ser elegida diputada en 1992.

Desde entonces ha sido diputada y senadora para distintas formaciones de derecha como el Pueblo de la Libertad y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, así como eurodiputada entre los años 2004 y 2008.

Alessandra Mussolini. Foto: Instagram @alemussolini_

También es un rostro conocido de la televisión, el espectáculo y la política, ha protagonizado algunas polémicas como cuando, en un debate televisivo con la activista transexual Vladimir Luxuria, le espetó que era "mejor ser fascista que maricón" ('frocio', en italiano). No es la primera vez que uno de los descendientes del dictador italiano es noticia, ya que en 2024, un gol del bisnieto de Mussolini, y la reacción de la tribuna, se convirtió en tema de conversación en las redes sociales.

Si bien su postura política la llevó al congreso de su país, en los últimos años ha cambiado su postura y desde el 2021 defiende abiertamente al colectivo LGBT, apoyando por ejemplo una conocida ley contra la homofobia.

Agencia EFE