“Estoy rota”: el desgarrador mensaje de Lucila Rada a cinco meses de haber sido desvinculada de TV Ciudad

Lucila Rada compartió un doloroso descargo en redes sociales a cinco meses de haber sido desvinculada de TV Ciudad, donde conducía el magazine Mirá Montevideo junto a Noelia Campo. Su salida se dio en el marco de la reestructura impulsada por las nuevas autoridades del canal de la Intendencia de Montevideo, que incluyó diversos movimientos internos y la salida de varios comunicadores de la pantalla

“Me puso tan triste perder mi trabajo en diciembre pasado que ni siquiera me despedí de ustedes. No pude, no supe, no quise servir ese show televisivo morboso de la despedida al aire”, escribió la comunicadora y cantante en un extenso posteo que rápidamente generó repercusiones.

“Pero está pasando mucho tiempo y estoy rota. Y me pregunto cuándo volveremos a vernos y escucharnos. Cuándo volveré a entrevistar, que es lo que más amo en la vida. Escuchar historias, procesos creativos, vidas, mirar a los ojos”, agregó.

Lucila también confesó lo difícil que le resulta atravesar este presente lejos de la pantalla. “Detesto estar en mi casa. No soy una señora de su casa y nunca lo seré”, expresó.

En otro tramo del mensaje confesó estar pasándola muy mal: "Se me está haciendo muy cuesta arriba". Y también apuntó al silencio de algunos colegas tras su salida del canal. “Hoy estoy dolida con compañeros que compartían el día a día conmigo y ni siquiera me mandaron un mensaje, sabiendo que soy una mamá que se quedaba sin laburo”, escribió.

“Por ahora soy la misma, no me quiero oscurecer, no quiero perder mi brillo pero cuesta”, añadió.

Lucila Rada y Noelia Campo en el estudio de TV Ciudad, cuando conducían "Mirá Montevideo". Foto: @lucilarada

Las muestras de apoyo no tardaron en multiplicarse entre su comunidad de 13 mil seguidores, y varias figuras del medio dijeron sentirse identificadas con sus palabras. Paola Bianco, que en reiteradas ocasiones ha mencionado lo difícil que se le hizo estar lejos de la pantalla tras el final abrupto de El show de la tarde (Canal 10), comentó: “Ay Lu. Te entiendo más que nadie, te lo juro”.

Ana Inés Martínez también empatizó con su dolor: “Pasa en todos lados y lo último que contás es lo que más duele”. "Todo pasa, te lo aseguro, porque a la buena gente y a los laburantes nadie los extingue", agregó.

Emilia Díaz recordó haber atravesado algo similar: “Tocar fondo, reinventarse y nunca creer que algo hicimos mal. Los medios juegan con reglas duras para muchas y muchos. Yo estuve así (y en parte lo estoy aún) por algún tiempo. Luego busqué viejas pasiones que me ha sostenido".

Mariana Romano, que este verano fue desvinculada de Pasión de Carnaval (Tenfield) después de casi 20 años le dijo que todo se aprende: "El universo se encarga de poner las cosas en su lugar. Ánimo y que nada te detenga".

También le dejaron mensajes de apoyo Noelia Etcheverry, Claudia Fernández, Sofía Rodríguez, Pinocho Routin, Manuela Da Silveira, Paula Drexler, Selva Pérez, Nelson Burgos y hasta el actor argentino Gastón Pauls, quien escribió: “Acá estoy”.

Horas después, Lucila agradeció el cariño recibido. “Es re sanador saber que están ahí. No comparto mucho estas cosas por aquí pero da rabia, impotencia, dolor y hoy exploté”, explicó.

Luego aclaró que necesitaba decir "el hasta luego" que en diciembre no había podido y aprovechó para agradecer a quienes valoraron su trabajo estos cuatro años. Luego definió a TV Ciudad como "un diamante a proteger por todo el talento y posibilidades que hay ahí adentro, y el bastión que siempre fue". Y cerró: "Sus mensajes me desbordaron de emoción y fuerza".