Andy Vila volvió a Canal 4 para mostrar a su hijo Mateo y reveló el mayor desafío: "Es un poco caótico"

A una semana de haber vuelto a ser madre, Andy Vila estuvo, vía Zoom, en el magazine Vamo arriba de Canal 4 para presentar a su bebé, Mateo.

En la charla con los conductores del ciclo, Federico Paz, Giannina Silva y Rusito González, la comunicadora que reside en Punta del Este habló del nacimiento de su segundo hijo, también contó cómo vive Emma, su hija mayor la llegada de su hermanito, y bromeó con González ya que casi nace el mismo día que el conductor y carnavalero.

“Qué lindo este encuentro. Tantos años después, cómo cambia todo. Feliz de compartir esta hermosa noticia con ustedes, presentarles a Mateo con una semana de vida. Nació el 8 de mayo, así que estamos en casita”, dijo Vila al inicio de la charla, abrazando a su bebé.

Fue entonces que Rusito González bromeó que Vila tuvo miedo porque casi nace el 5 de mayo (cumpleaños del conductor), “Me escribiste unas palabras muy lindas, diciendo ‘me quiero matar si nace el mismo día’”.

Siguiendo la broma, Vila retrucó: “Sí, recé el Padre nuestro para que nazca el mismo día. Dije, no, otro Rusito en mi vida, por favor, no”.

¡Pura emoción por la llegada de Mateo!🥰 Conversamos con Andy Vila que nos presenta a su pequeño que nació el 8 de mayo y pesó 4,200kg❤️👶 ¡Una ternura! pic.twitter.com/1GMGokzJJW — Canal 4 (@Canal4_UY) May 18, 2026

González también le preguntó cómo había recibido la noticia la hermana mayor. “El desafío mayor”, comentó Vila. “En realidad está feliz, encantada. Es de ella, básicamente, es su bebé. Entonces hay que pedirle permiso para agarrarlo. Y el desafío mayor es ese, que no se sienta desplazada, que se sienta incluida en todo, pero al mismo tiempo cuidar por la protección del bebé, porque lo agarra como si tuviera 20 años, y todavía no cumplió cuatro”.

Ante el comentario de Paz, sobre la enorme panza de la comunicadora e influencer, Vila dijo que fue así durante todo el embarazo, incluso en los primeros meses. “Siempre fue una panza muy grande. De hecho, nació con 4,200 kg. Tenía una panza impresionante. En todas las apuestas no pensaba que iba a llegar a la fecha final del embarazo porque sentía que en cualquier momento nacía, pero llegó por suerte”, dijo.

Andy Vila internada poco antes del nacimiento de su segundo hijo. Foto: Archivo. Foto: captura @andyyvila

Giannina Silva le preguntó por la cesaría, si fue programada, a lo que Vila le contestó: “Con Emita estaba segura que quería probar el parto natural. Hice como 30 horas de trabajo de parto, pero llegué a la cesaría como última instancia. Estaba muy cansada. Le saqué peso y miedo a la cesaría, y en este caso, ya habiendo vivido eso, cuando supe que era un bebé grande, pedí una cesaría programada. Llegué a la fecha, así que fue algo totalmente distinto. Fue una experiencia espectacular porque llegué tranquila, a la hora que decía entré al block. Fue media hora y salí con el bebé. Todas las experiencias son distintas, pero en mi caso la recuperación está siendo maravillosa. En mi caso es como un parto natural”, dijo Vila que agradeció a la mutualista de Punta del Este que la atendió.

El día de la madre le dieron el alta, por lo que 48 horas después del nacimiento de su bebé ya estaba en su casa.

Andy Vila con su hija Emma. Foto: Archivo. Foto: Instagram @andyyvila

González le preguntó cómo la lleva el ser madre por dos. “Un poco cansada, la verdad. Porque las noches no es que estoy solo con Mateo. Es cuidar de Mateo, y que Emma no se despierte, y si lo hace que se duerma enseguida. Es un poco caótico los primeros días, pero a todo le gana el amor. Estoy maravillada y todos lo que vivan esta experiencia, seguramente empaticen con esto. Estoy maravillada con la hermandad. Si bien es un caos, es súper intenso pero de amor. Lo quiere abrazar, darle besos. La tenemos que tener cortita, y limitar las veces que lo agarra. En eso estamos aprendiendo. Porque se llevan cuatro años de diferencia, es nena y está en la época que tiene bebotes, y ahora tiene en la casa un bebote de verdad”, comentó Vila.