Pedido de casamiento de película: conductor uruguayo sorprendió a su pareja con los anillos en Disney

Con una postal de cuento y el mágico castillo de Disney de fondo, el comunicador uruguayo Guillermo Lockhart sorprendió a su pareja, Angie Ferraz, con un romántico pedido de matrimonio durante unas vacaciones familiares en Orlando. La escena, registrada en fotos y videos que ambos compartieron en redes sociales, rápidamente despertó miles de reacciones y mensajes de cariño de seguidores y amigos.

Luego de unos 15 años de relación y con una familia consolidada junto a sus hijos Elena, Milo y Ámbar, el creador de Voces Anónimas eligió uno de los lugares más simbólicos del mundo para dar un nuevo paso en la historia de amor que construyó junto a Ferraz. En las imágenes se lo ve arrodillado frente al castillo de Disney, mientras ella, emocionada y sorprendida, acepta la propuesta.

La propia Angie Ferraz compartió el momento con humor y emoción en sus redes sociales. “Días mágicos a tope @guillermo_lockhart. El orden de los factores no altera el producto. ‘Hagamos unas fotos’, me dijeron”, escribió, acompañando el mensaje con imágenes del instante en el que recibió el anillo.

Por su parte, Lockhart también dedicó sentidas palabras a la mujer con la que comparte su vida desde hace más de una década. “En el lugar indicado con la persona soñada te amo con toda el alma. Un nuevo sueño se hará realidad. Siempre voy a recordar este momento increíblemente mágico”, publicó el comunicador, dejando ver el profundo vínculo que los une.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Seguidores de ambos celebraron la noticia con cientos de comentarios cargados de felicitaciones, elogios y mensajes de cariño hacia la pareja y la familia que formaron. Muchos destacaron la historia de amor que construyeron desde que se conocieron, hace ya varios años, a través de Facebook, cuando Angie era una fiel seguidora de Voces Anónimas.

Guillermo Lockhart en "Fuego Sagrado". Foto: Agustin Milan

A lo largo del tiempo, Lockhart ha hablado públicamente sobre el lugar fundamental que ocupa Ferraz en su vida. En una de las pocas entrevistas familiares que concedieron juntos, el conductor recordó que llegó a ella en un momento personal complejo, atravesado por el dolor de la pérdida de su madre. “Lo que me atrajo de ella fue que desde el inicio me hizo sentir muy bien”, confesó entonces.

También ha definido la llegada de Angie y de sus hijos como un punto de inflexión en su vida personal. “La llegada de Angie y mis hijos me inundaron de felicidad”, expresó tiempo atrás al hablar sobre la importancia de la familia y la paternidad, una faceta que siempre aseguró disfrutar plenamente.

Ahora, con este pedido de matrimonio concretado en medio de un viaje familiar y en uno de los escenarios más icónicos del mundo, la pareja suma un nuevo capítulo a una historia marcada por el amor, la compañía y los sueños compartidos.

