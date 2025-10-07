Lockhart reveló por qué el atentado a las Torres Gemelas cambió su vida y el trauma que le generó esa tragedia

Redacción El País

Guillermo Lockhart estuvo como invitado en el streaming Con derecho a Rosé, que se emite por Mediarte, y abrió su corazón para hablar de aspectos de su vida que nunca había contado. Entre ellos, una experiencia que lo marcó para siempre: el día del atentado a las Torres Gemelas, mientras vivía en Nueva York.

Todo empezó cuando el exconductor de Voces Anónimas (Teledoce) contó que cursó la carrera de Administración, pero no llegó a recibirse. “Tuve que viajar mientras preparaba la tesis y cuando volví, había perdido las materias para adelante porque tenían un vencimiento que yo creí que era más tarde. Quedó ahí, y uno lo va dilatando”, relató.

Fue entonces que la charla derivó hacia su faceta como modelo, que comenzó en paralelo a cursar la facultad. "Empecé a viajar por diferentes lugares y por eso dejo la carrera sin terminar”, explicó.

En ese contexto y cuando tenía unos 24 años llegó una oportunidad laboral que cambiaría el rumbo de su vida. “Después de estar un año viajando, me voy a Nueva York a firmar un contrato de tres años de trabajo por bastante dinero. Me voy un 25 de agosto, que era mi cumpleaños, y cuando estoy firmando el contrato, a punto de empezar en setiembre, pasa algo que todos recordamos: yo estaba el día de los atentados de las Torres Gemelas”, contó.

Fue entonces que la gente que gestionaba los contratos le dijo: ‘Se suspendió todo lo de esta temporada. Volvé si querés en febrero’". Lockhart se había instalado de forma provisoria en la casa de su tío, que es psiquiatra y vive allá, y ese 11 de setiembre recibió más de 40 mensajes de voz de Uruguay. "Sentí que todo se acababa y dije: quiero estar en casa”, recordó.

A su regreso, tomó una decisión que marcaría un quiebre en su carrera y su vida. “Eliminé todos los proyectos de viajes por el modelaje. Seguí trabajando un tiempo y se me abre la puerta de la televisión. No sé si fue causal o casual, pero fue un determinante. No fue porque la televisión me obligó a dejar el modelaje, sino porque esa experiencia me cambió”, relató.

Lokhart recordó la traumática experiencia del 11S

Guillermo Lockhart invitado al programa Con derecho a Rosé. Foto: captura de pantalla de Youtube

El reciente eliminado de Bake off famosos (Canal 4) recordó con crudeza lo que vivió aquel 11 de septiembre de 2001. “Vivía en una zona muy cercana a donde estaban las Torres. Me dormía mirándolas. Hubo una noche en la que me fui a acostar y estaba el paisaje vacío. La zona donde vivía mi tío estaba perimetrada, si no mostrabas una factura o algo, no entrabas”, dijo.

La mañana en que sucedió el atentado, salió con su tío temprano, y tuvieron que emprender la vuelta: “Vi el segundo impacto. Había gente llorando, gritando. Agarré unos binoculares y vi a un tipo de camisa blanca tirarse. Fue fuerte, porque vi a una persona que por la desesperación, el estrés, se tiró porque era mejor el vacío que lo que estaba viviendo. Lo vi y dije: esto es suficiente”, relató conmovido.

“Después todo el mundo mirando al cielo a ver si no pasaba otro avión. Escuchábamos que en el Pentágono había caído uno. Fue horrible. En los momentos más críticos uno analiza: ¿qué estoy haciendo?, ¿por qué no valoro lo que tengo?, ¿por qué me quiero ir de casa? Tenemos un país muy lindo, y cada vez que salgo tengo ganas de volver”, reflexionó.

Contó también que una de las veces que volvió a visitar a su tío quiso ir al museo del 11-S. “Fui a ver el homenaje en la Zona Cero y me puse a llorar porque todas las fotos que veía eran de un momento en que yo estaba presente”, recordó.

“Fue horrible. Yo ahí estaba en el epicentro y sentís el dolor de una forma terrible”, resumió sobre la tragedia que vivió.

Pese al trauma, de aquella experiencia surgió un nuevo comienzo. “Yo soñaba con hacer televisión. Me tenía fe porque había hecho comerciales como modelo y me había enfrentado a las cámaras. Un día hacen un llamado abierto en Canal 5 para noteros del programa Cuatro estaciones y me tiré de cabeza. La conductora era Karina Vignola y me tiró piques. Fue muy generosa”, cerró.