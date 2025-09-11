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Atentados a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001
Atentados a las Torres Gemelas el 11 de setiembre de 2001
Daniel Acker - Bloomberg News/Bloomberg News

Noticias de Atentados del 11S en El País Uruguay

El 11 de setiembre de 2001 cuatro ataques terroristas suicidas coordinados en Estados Unidos por el grupo yihadista Al Qaeda dejaron casi 3.000 muertos.

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Giuliani desata polémica en Nueva York y arremete contra Mamdani antes del aniversario del 11 de setiembre

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Guillermo Lockhart.

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New,York,City,,Ny,,Usa,9.11.2022

¿Qué se recuerda hoy, jueves 11 de setiembre de 2025 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

The Last Photos Of the former World Trade Center Interior. Photographer- Konstantin Petrovin 2001, konstantin petrov worked nights as an electrician at the world trade center, taking photos of the empty inter

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Estados Unidos alcanzó un acuerdo con el autor intelectual de los atentados del 11 de setiembre

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