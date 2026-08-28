El cerebro del 11/S que confesó idear el ataque "de la A a la Z" ya tiene fecha para ir a juicio en Guantánamo

Jalid Sheij Mohamed, considerado el cerebro detrás de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, será juzgado a partir del 5 de junio de 2028, anunció ayer jueves un portavoz del tribunal militar estadounidense en la base de Guantánamo, en Cuba.

Mohamed está detenido en Guantánamo desde 2006. Antes de su captura en marzo de 2003 en Pakistán era considerado como uno de los principales lugartenientes del líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Previo a su traslado a Guantánamo, estuvo recluido en instalaciones secretas de la CIA en Polonia durante tres años.

Su juicio, así como el de Walid bin Attash y Mustafá al Hawsawi, otros dos acusados por los atentados de 2001 y también recluidos en Guantánamo, ha sido aplazado en repetidas ocasiones y el año pasado se retiró un acuerdo de culpabilidad que habría descartado una condena a la pena de muerte.

Los tres hombres nunca fueron juzgados porque el procedimiento se empantanó en torno a la cuestión de definir si las torturas a las cuales fueron sometidos anulaban las pruebas esgrimidas contra ellos.

Cuba: base estadounidense en Guantánamo. Foto: EFE

Ingeniero de formación, Mohamed ha afirmado haber ideado los atentados del 11 de septiembre “de la A a la Z” y participado en una serie de importantes complots contra Estados Unidos, país donde cursó estudios universitarios.

La operación más mortífera fue la del 11 de septiembre de 2001, que causó la muerte de casi 3.000 personas después de que aviones secuestrados se estrellaran contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington, mientras que otro aparato cayó en un campo de Pensilvania.

Mohamed también asegura haber colaborado en el atentado con bomba de 1993 contra el World Trade Center, que costó la vida a seis personas, y haber decapitado personalmente al periodista estadounidense Daniel Pearl en 2002. AFP