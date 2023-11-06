Nueva audiencia para los acusados del atentado terrorista en EE.UU del 11 de septiembre de 2001

EFE

El autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), Khalid Sheij Mohamed (KSM), y sus supuestos cómplices se enfrentan esta semana en la Base Naval de Guantánamo a una nueva comparecencia ante la comisión militar que decidirá su juicio.

Once años después de que fueran acusados de terrorismo, secuestro de aeronaves, conspiración, asesinato en violación de la ley de la guerra y ataques contra civiles, así como de causar intencionalmente lesiones corporales graves, el proceso sigue sin tener fijada su fecha.

Antes de la pandemia se programó para 2021 el inicio de la selección del jurado, pero el covid-19 y las negociaciones de acuerdos han vuelto a demorarlo.

Protagonistas

1. Khalid Sheijf Mohamed, el “cerebro” del 11-S, nació en Pakistán en 1965 y desde los 12 años quiso participar en la Yihad (Guerra Santa).

Estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Carolina del Norte y dejó de formar parte de los Hermanos Musulmanes porque se oponían a esa violencia a la que él aspiraba. Gestó relación en Pakistán con el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, y en ese tiempo le transmitió la idea de lo que se acabaría convirtiendo en el 11-S.

A finales de los 2000 pasó a ser el líder del comité de propaganda de esa organización yihadista en Afganistán y ha asegurado que Bin Laden lo declaró en 2002 jefe de las Operaciones Exteriores.

2. Walid bin Attash, el guardaespaldas de Bin Laden. Nacido en Yemen en 1978, es un antiguo teniente de Al Qaeda que ejercuchó contra la Alianza del Norte afgana, una coalición opuesta a los talibanes. Ayudó a coordinar y a comprar materiales para el bombardeo contra el destructor USS Cole en 1995, donde murieron 17 personas, e iba a participar en la ramificación del 11-S en el sudeste asiático, que finalmente se abortó.

3. Al-Aziz Ali, nacido en Kuwait hace 46 años, pero de nacionalidad paquistaní. Se le reprocha haber facilitado el viaje y haber transferido dinero a al menos 13 de las 19 personas que secuestraron los cuatro aviones usados para atentar contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Habría facilitado también la huida de combatientes de Al Qaeda y de sus familias de Afganistán a Pakistán.

4. Mustafa al Hawsawi, ayudante de quienes secuestraron los aviones. Nacido en Arabia Saudí en 1978, comenzó a trabajar en 2002 para el director financiero de Al Qaeda, y ha asegurado haber facilitado el movimiento de cuatro de los terroristas del 11-S, destacando que desconocía la operación en cuestión.

5. Ramzi bin Al-Shibh, es un yemení de 51 años, que fue apartado del caso porque el juez estimó que no estaba en condiciones mentales de afrontar un juicio. Es considerado un facilitador clave de los ataques, como “coordinador” de éstos.

