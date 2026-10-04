Racing vs. Peñarol por el Clausura: hora, dónde ver y probables alineaciones de un partido clave en la Anual

Si no ganás, es bueno no perder. Esa pareció ser la premisa con la que Peñarol jugó el partido ante Montevideo City Torque del pasado miércoles donde igualó 1-1 y si bien quedó a tres puntos del Ciudadano en el Clausura, mantuvo la ventaja en la Anual. Lo cierto es que contra Racing (19:30) la historia será otra y el triunfo es una obligación.

No solo porque dejar unidades podría habilitar a que los perseguidores del Mirasol se arrimen aún más a los de Diego Aguirre, sino porque ganar es empezar a distanciarse seriamente del Cervecero, uno de los equipos que aún se ilusiona con pelear la acumulada que hoy lo tiene a seis puntos de la cima.

Con ese contexto, el Carbonero sale a la cancha luego de las dudas que dejó en los últimos encuentros -incluso en la victoria ante Boston River- posiblemente con el retorno de la línea de tres y varias ausencias, algunas desde hace un tiempo y otras recientes.

Es que a las bajas de Luis Angulo, Gonzalo Gelini y Eduardo Darias, se sumaron tras el partido de entre semana ante el Ciudadano nombres como los de Franco Romero, Maximiliano Olivera y Abel Hernández, con todo lo que eso significa. Por el lado del equipo de Sayago no estará Tomás Habib sentido y tampoco Iván Manzur que vio la roja en el encuentro anterior.

La mesa está servida para que sea un partidazo y que no solo tendrá puesto los ojos de los hinchas de los equipos protagonistas, sino que se seguirá de cerca por los fanáticos de Deportivo Maldonado, de Montevideo City Torque o incluso los de Liverpool y Nacional que pueden aprovechar cada traspié de los que están arriba, no solo pensando en la Anual, también en el Clausura.

Para el Carbonero, además, será una posibilidad de estirar la racha positiva que hoy lo tiene con cinco partidos consecutivos sin derrotas, mientras que para la Escuelita puede ser el envión necesario luego de ganar solo uno de los últimos cuatro que disputó a nivel de Liga AUF Uruguaya porque cayó con Cerro y Progreso e igualó con Liverpool.

Una chance de oro para Racing y una nueva final para Peñarol que intentará no tropezar para seguir prendido en todos los frentes y así entrar en la recta final del certamen.

Racing vs. Peñarol

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez; Facundo González, Agustín de la Cuesta, Axel Vázquez, Yury Oyarzo; Esteban da Silva, Sebastián da Silva, Rodrigo Gadea. DT: Cristian Chambian.

Peñarol: Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Nahuel Herrera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Hora: 19:30

Estadio: Centenario

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martin Soppi y Alberto Piriz.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonathan Fuentes.