El intendente de Flores, Diego Irazábal, estuvo este viernes en el streaming En Clave País y reconoció que las intendencias necesitan "recaudar" dinero y que por eso la patente de rodados no ha bajado su costo pese a que el precio de los autos usados ha caído en el último año.

La decisión adoptada el domingo en el Congreso de Intendentes para 2027 implica que los vehículos a combustión mantendrán los importes de 2026, sin ajustes, y los eléctricos de mayor valor tendrán un aumento.

Centrado en el costo que tendrá la patente para los vehículos a combustión, Irazábal destacó que no se trasladó la inflación al contribuyente. "Se podría haber ajustado por IPC, como hace todo el mundo en este país. Se optó por congelar".

"Para el contribuyente, al menos yo me quedo con la tranquilidad de que en pesos le va a salir lo mismo, y a nosotros las intendencias nos va a significar menos poder de obra y de servicios. La plata que vamos a recaudar ahora a las intendencias nos rinde menos", apuntó el dirigente del Partido Nacional.

Diego Irazábal, intendente de Flores. Foto: Nahuel Arrué

El peso de la recaudación en Flores y el impacto en obras y servicios

Consultado acerca de si no deberían haber bajado los montos que se pagan por patente de rodados, Irazábal señaló que "hoy la patente es una de las fuentes de ingreso más importantes" que tienen todas las comunas. "Si la erosionamos y tomamos decisiones drásticas, eso impacta en nuestros cronogramas de trabajo, de pagos, de actividades".

Para el caso de Flores, Irazábal dijo que aproximadamente el 50% de los ingresos de la intendencia son "de origen nacional" y el otro 50% "de origen departamental". Dentro de este segundo grupo, el 40% de los ingresos provienen del cobro de la patente de rodados. Así las cosas, el jerarca resumió: "Hoy soy altamente dependiente de las patentes".

"Con toda sinceridad, la gente dice 'quieren recaudar', sí, muchachos, queremos recaudar, una administración necesita recaudar", reconoció.

De todas formas admitió que "el ciudadano tiene razón al estar molesto, caliente", y que el Congreso de Intendentes deberá, de aquí en adelante, tener una "discusión" sobre el asunto.

Por otro lado cuestionó que, para un auto de US$ 20.000, "US$10.000 son de impuestos y nadie habla", así como "nadie habla de los impuestos de los combustibles".

"No vi gobierno de ningún color que le ponga el cascabel al gato y encare eso. Ahora todos revientan las patentes y no hablamos del resto de impuestos de este país", lanzó.

Diego Irazábal, intendente de Flores. Foto: Nahuel Arrué

El cruce en la interna del Partido Nacional por el costo de la patente

Irazábal respondió a las críticas que surgieron en la interna del Partido Nacional, fundamentalmente de legisladores como el senador Sebastián Da Silva o el diputado Sebastián Andújar, que cuestionaron la decisión adoptada por los intendentes.

"Me indigna cuando veo políticos haciéndose los liberales con presupuesto ajeno", retrucó Irazábal, que luego añadió: "Me indigna porque todos somos responsables del Estado que hemos construido y que le pesa al ciudadano, todos, entonces me indigna que algunos ahora se coloquen en posiciones como si el Estado lo hubieran creado otros y no ellos. Y por otro lado me duele que no hayamos tenido un diálogo, somos todos de un mismo partido".

Además dijo que los intendentes están "todos a mil", mientras que "capaz que para el legislador la agenda de un día es ir de mañana a un programa a hablar de las patentes, de tarde con tal otro, mañana en el streaming de El País".

"Estaría muy bueno ver la productividad parlamentaria", dijo y refirió a informes que hablan de "cómo ha ido descendiendo la calidad" de ese trabajo.

Debate sobre el financiamiento del Estado

"Se tiene que tener en cuenta el impacto en las estructuras financieras de los gobiernos que tenemos que conducir. El vecino que me está reclamando lo que paga de patente es el mismo que me reclama porque las veredas y las calles son un desastre o que el pueblo está oscuro", mencionó.

Este "es el Estado que tenemos", puntualizó, y reflexionó como ejemplo sobre las fiestas de entrada gratuita que hacen las comunas. "Qué lindos los eventos que hay, entrada gratuita. No, loco, no son gratis los festivales que hacemos las intendencias, los estás pagando vos con la patente esta, hermano".

"El tema de fondo es cómo financiamos el Estado uruguayo, las intendencias y la administración central", sentenció.