Peñarol sabía que no podía fallar, que no había margen de error y que un nuevo traspié le podía costar muy caro. Pero apareció la rebeldía de un equipo que venía endeble. Apareció, de a ratos, el fútbol que lo trajo hasta acá. Apareció Peñarol.

Y por supuesto que era un partido pesado para un conjunto aurinegro que salió a jugarlo como una final. Así lo entendió Diego Aguirre con los cambios —sacó a Lucas Ferreira y puso a Nahuel Herrera en la zaga y le dio la titularidad a Eric Remedi en lugar del Indio Fernández— y así también lo entendieron los jugadores.

Si bien es cierto que Cerro Largo fue un discreto rival, el juego del Mirasol subió un par de escalones respecto a lo que venía mostrando un equipo que sumaba seis partidos sin triunfos en la temporada, cinco por el Torneo Clausura y uno por la Copa AUF Uruguay. Mejoró.

Hinchas de Peñarol en el CDS. Foto: Estefanía Leal.

Con buena intención ofensiva, algunos circuitos y llegadas con peligro, el Carbonero comenzó mejor el partido con interesantes incursiones de Ignacio Alegre por la banda derecha.

De apoco se fueron enchufando Javier Cabrera, Leonel Jaime, Matías Arezo y Eduardo Darias, de gran despliegue en todo el campo.

Y a pesar que nuevamente Peñarol sufrió cuando lo atacaron porque Cerro Largo le llevó algo de peligro y falló un par de chances, a los 27’ el barco se empezó a enderezar. Tiro libre de Jaime, rebote, despeje cortito del arquero y de cabeza apareció Nahuel Herrera para el 1-0.

Nahuel Heerrera celebra el primer gol de Peñarol frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Cuatro minutos después, Leonel Jaime se mandó una espectacular jugada desde la derecha hacia el medio y la coronó con un verdadero golazo que no hizo más que empezar a liquidar el partido en el Campeón del Siglo.

Ya no importaba lo que pasaba en las otras canchas. Los hinchas seguían alentando porque querían ver más de un equipo que ayer volvió a hacer tres goles después de 11 partidos. La última vez había sido el 13 de setiembre en el 3-1 a Albion.

En un segundo tiempo en el que la manija ofensiva seguía siendo Jaime, Matías Arezo volvió al gol después de seis encuentros tras gran desborde de un Leandro Umpiérrez que tuvo otra muy buena actuación.

Los jugadores de Peñarol se abrazan. Foto: Estefanía Leal.

Además, el Mirasol dejó su arco en cero luego de tres encuentros y terminó siendo el equipo menos goleado del torneo con 29 tantos.

Apareció Peñarol. Desaparecieron los fantasmas y el equipo de Aguirre está en las finales. Ahora, le queda otro paso que tampoco será fácil.