El gobierno uruguayo colocó este jueves un bono soberano en euros por € 1.250 millones (equivalente aproximadamente a unos US$ 1.374 millones al tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo), con vencimiento el 30 de noviembre de 2034 y un cupón anual de 4,75%.

La operación se concretó con un diferencial de 130 puntos básicos sobre la tasa Mid-Swap Rate (MS), por debajo de los 160 puntos básicos que había ofrecido inicialmente al salir al mercado internacional de capitales. El Mid-Swap Rate es una tasa fija de referencia utilizada en el mercado financiero para operaciones de intercambio de tasas de interés en euros. En las emisiones de deuda, funciona como una tasa base a la que se suma un diferencial (spread), que representa el adicional que paga el emisor. En este caso, Uruguay pasó de ofrecer un adicional de 160 a uno de 130 puntos básicos sobre esa referencia.

Esa reducción de 30 puntos básicos durante el proceso de colocación fue interpretada por Nicolás Coccino, socio director de WealthMan Corredor de Bolsa, como una señal de buena demanda por el bono y detalló que la emisión se realizó a un precio de 99,974% de su valor nominal. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informará en las próximas horas los detalles de la operación, incluidos los datos sobre la demanda recibida y el perfil de los inversores.

En diálogo con El País, Coccino consideró que la emisión tuvo un resultado favorable para Uruguay. Según explicó, la reducción del diferencial entre la referencia inicial y el nivel de cierre refleja el interés que despertó el bono entre los inversores.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

El especialista también consideró favorable el cupón de 4,75% que pagará Uruguay por la deuda emitida. El cupón es la tasa de interés nominal anual que el Estado se compromete a pagar a los inversores sobre el valor nominal del bono. En términos nominales, Coccino señaló que ese porcentaje se ubica por debajo del costo que estima que habría tenido una emisión en dólares a un plazo similar, que situó en torno al 6%. No obstante, advirtió que el costo efectivo para Uruguay dependerá de cómo gestione el riesgo cambiario asociado a la deuda en euros.

"Emitir en euros le permite a Uruguay llegar a una base más amplia de inversores y diversificar sus fuentes de financiamiento", indicó Coccino.

La colocación constituye la primera emisión internacional de deuda uruguaya en euros desde 2005. La operación fue coordinada por BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan, designados por la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como colocadores conjuntos.

La última salida de Uruguay al mercado internacional había sido el 28 de julio de este año, cuando emitió una reapertura del bono global en pesos uruguayos con vencimiento en 2035 y del bono global en dólares con vencimiento en 2037. En esa oportunidad obtuvo el equivalente a US$ 1.697 millones.

El presidente Yamandú Orsi también se refirió este jueves a la emisión al participar en la inauguración de una nueva zona franca de servicios en Colonia. "Hace más de 20 años que Uruguay no lo hacía", señaló el mandatario, quien destacó el trabajo previo con autoridades financieras de distintos países europeos para explorar oportunidades de financiamiento.

En ese sentido, mencionó al director de la Unidad de Gestión de Deuda, Herman Kamil, quien encabezó la gira por Europa, y recordó que él mismo conversó sobre esas oportunidades durante su reciente visita a España. "Es otra forma más de encontrar los apoyos necesarios", agregó Orsi.