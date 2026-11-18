La compañía estadounidense Syzygy Plasmonics (SP Developments Uruguay S.A) presentó ante el Ministerio de Ambiente la comunicación del proyecto —un trámite necesario para recibir la autorización ambiental previa—, para la construcción de una planta de producción de combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés), ubicada en el departamento de Durazno.

El proyecto, denominado NovaSAF-1, estará ubicado en el predio de Estancias del Lago, una empresa dedicada a la producción lechera. Según el informe presentado ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), la planta utilizará como materia prima el biogás generado en el establecimiento agroindustrial, a partir de residuos de la lechería.

De acuerdo con la documentación presentada, la planta procesará entre 9.000 y 12.000 metros cúbicos (m3) de biogás por día. La producción anual estimada será de 1.637 m3 de combustibles líquidos, de los cuales el 85% corresponderá a combustible sostenible de aviación y el 15% restante a nafta.

Esquema general de la planta. Proyecto presentado ante el Ministerio de Ambiente.

El proyecto había sido anunciado en marzo por Uruguay XXI, que informó que implicaría una inversión aproximada de US$ 60 millones y que comenzaría a producir en 2028. La agencia de promoción de inversiones indicó entonces que el total producido estaba comprometido para la exportación.

En enero de este año, la multinacional Trafigura comunicó la firma de un contrato de compra por seis años con SP Developments Uruguay, que abarca la totalidad del volumen producido por la planta, con las primeras entregas previstas para 2028.

El documento presentado ante Dinacea establece que el proceso productivo comprende el acondicionamiento del biogás, la producción de gas de síntesis, la síntesis y el refinado de los productos. Además, prevé utilizar agua y electricidad de la infraestructura de Estancias del Lago.

Establecimiento agroindustrial Estancias del Lago. Estancias del Lago.

En caso de contar con la autorización ambiental, las obras comenzarán en 2027, tendrán una duración estimada de un año y para la etapa de operación, la empresa prevé la contratación de 25 personas.

La compañía presentó el proyecto como su primera instalación comercial de conversión de biogás en combustible sostenible para aviación. Según Trafigura, el combustible producido tendrá una reducción de hasta 90% de las emisiones durante su ciclo de vida en comparación con el combustible de aviación fósil.

“El combustible final será totalmente compatible con la flota aérea actual y podrá mezclarse directamente con jet fuel convencional”, había explicado Uruguay XXI.