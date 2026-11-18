La firma uruguaya de asesoramiento financiero Nantas anunció una alianza con Vanguard, una de las mayores gestoras de inversión del mundo, según un comunicado conjunto al que accedió El País. Bajo esta alianza la asesora uruguaya incorporará fondos de esta firma para su plataforma Nantas Ahorro por la que se puede invertir sin barreras de ingreso y con aportes mensuales automatizados.

El head of Americas & UCITS Global Distribution de Vanguard, Juan Hernández dijo que les "entusiasma apoyar a Nantas en el lanzamiento de Nantas Ahorro, una propuesta diseñada para ayudar a más uruguayos a convertir sus objetivos de largo plazo en un plan concreto de ahorro e inversión".

"Su enfoque en la planificación financiera, el asesoramiento, la disciplina del ahorro combinado con portafolios de inversión bien diversificados, está muy alineado con la filosofía de inversión de Vanguard. Nos da mucho gusto aportar nuestra experiencia y capacidades globales para apoyar a Nantas en esta iniciativa", añadió.

Por su parte, el fundador y CEO de Nantas, Rodrigo Cancela señaló que "el asesoramiento financiero de calidad no debería estar reservado para quienes ya construyeron un patrimonio importante. Con Nantas Ahorro buscamos acompañar a las personas desde el momento en que comienzan a construirlo".

Rodrigo Cancela, Founder y CEO de Nantas Foto: Leo Mainé / El País

"Esta alianza con Vanguard nos permite fortalecer una solución que combina planificación, ahorro sistemático e inversión de largo plazo, apoyándonos en una organización con la que compartimos una profunda filosofía de inversión", agregó.

La alianza contempla la utilización de tres fondos UCITS de Vanguard, con exposición a acciones de mercados desarrollados, mercados emergentes y renta fija global de corto plazo; para construir carteras adaptadas a los objetivos y horizontes de inversión de cada cliente, indicó el comunicado.

Al incorporar fondos de Vanguard reconocidos globalmente por sus bajos costos y diversificación, Nantas fortalece su propuesta de valor sin cambiar su filosofía de poner los intereses del cliente primero.

La colaboración también comprende el trabajo conjunto sobre los lineamientos de inversión de Nantas Ahorro, capacitación para sus asesores, iniciativas educativas, eventos conjuntos, charlas para inversores y acciones de comunicación que integrarán a ambas marcas, explicó.

Según ambas firmas "la iniciativa adquiere especial relevancia en un contexto en el que la planificación del retiro y la necesidad de complementar los ingresos jubilatorios plantean desafíos crecientes para las personas y familias. Promover el ahorro sistemático desde edades tempranas y sostener una estrategia de inversión de largo plazo puede contribuir a afrontar esos desafíos".

Uruguay será el mercado inicial de esta colaboración entre Nantas y Vanguard, con la posibilidad de evaluar oportunidades de expansión regional en el futuro.

Usuario con la aplicación de Nantas

Una firma con US$ 180 millones en activos bajo asesoramiento

Nantas fue fundada hace seis años, cuenta con más de 250 clientes, US$ 180 millones en activos bajo asesoramiento y un equipo de seis asesores financieros.

Su modelo de asesoramiento financiero fiduciario se fundamenta en priorizar los intereses del cliente, desarrollar estrategias de inversión respaldadas por evidencia y acompañar a personas y familias en la construcción de su patrimonio.

Filosofía de inversión compartida

Fundada en 1975, Vanguard administra cerca de US$ 13,4 billones y presta servicios a más de 50 millones de inversores en todo el mundo.

La estructura mutual de Vanguard implica que los fondos son propietarios de Vanguard y, a su vez, los inversores son propietarios de esos fondos. Esta estructura alinea a Vanguard con un solo grupo de interés: sus clientes, quienes indirectamente también son sus propietarios.

Al no tener accionistas externos, Vanguard puede enfocar sus decisiones en ayudar a sus inversores a alcanzar sus objetivos y trasladarles las economías de escala mediante menores costos, según la firma.

Desde su fundación, Vanguard ha reducido las comisiones de sus fondos en más de 2,000 ocasiones. Las reducciones anunciadas para 2025 y 2026 representan más de US$ 600 millones en ahorros anuales estimados para los inversores de los fondos alcanzados.