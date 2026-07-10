Nantas Ahorro busca acercar la planificación financiera a quienes comienzan a construir su patrimonio

La planificación financiera suele asociarse a personas con grandes patrimonios, pero esa idea empieza a cambiar en nuestro país. Cada vez más profesionales jóvenes buscan ordenar sus finanzas, proyectar objetivos de largo plazo y comenzar a invertir antes de alcanzar un elevado nivel de ingresos. Sobre esa necesidad nació Nantas Ahorro, una propuesta de la firma Nantas, especializada en planificación financiera e inversiones, que busca acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en la construcción de un patrimonio.

El proyecto, lanzado hace pocos meses, está dirigido a personas de entre 28 y 40 años con capacidad de ahorro que desean planificar metas como la compra de una vivienda, la formación de una familia o el retiro. Además, representa una nueva puerta de entrada al ecosistema de servicios de la firma, con el objetivo de construir relaciones de largo plazo con sus clientes.

Al frente de esta unidad se encuentra Agustín Ortas, quien este año se incorporó como socio de la firma y lidera además The Average Investor, un proyecto de educación financiera. Su perfil refleja el público al que apunta Nantas Ahorro: una generación que se informa, cuestiona los modelos tradicionales y busca comprender antes de tomar decisiones sobre su dinero.

“En Uruguay no existía una firma dedicada a acompañar a las personas en las grandes decisiones de su vida financiera. Todos repetimos que el tiempo es el principal aliado del inversor, pero nadie había encontrado la forma de atender a quienes están construyendo su patrimonio con un plan financiero sólido y un sistema de ahorro automatizado”, explicó Ortas.

El contexto también favorece un mayor interés por este tipo de herramientas. La mayor expectativa de vida, la creciente movilidad laboral y las dudas que muchas personas tienen sobre sus ingresos durante el retiro impulsan a pensar las finanzas personales con mayor anticipación. A eso se suma una mayor educación financiera y disponibilidad de contenidos especializados, que ha cambiado el rol del asesor financiero: más que facilitar el acceso a inversiones, hoy se espera que ayude a integrar decisiones sobre patrimonio, vivienda, retiro e impuestos dentro de una planificación de largo plazo.

Agustín Ortas, fundador de The Average Investor y planificador financiero en Nantas

Del ahorro a la planificación financiera de largo plazo

Uno de los conceptos que atraviesa la propuesta es que la inversión constituye apenas una parte de un proceso más amplio. Antes de seleccionar activos, el trabajo comienza por comprender los objetivos de cada persona, analizar su situación financiera y definir un plan que permita conectar ambas realidades.

“El error más frecuente es confundir el asesoramiento financiero con la venta de productos. Asesorar significa sentarse al lado del cliente y ayudarlo a tomar las decisiones que necesita. Sin cuantificar los objetivos y sin saber con qué tiempo, capital y capacidad de ahorro contamos, no se puede hacer ninguna recomendación seria”, sostuvo.

En ese sentido, Ortas señaló que el rol del asesor también evolucionó. Si antes el acceso a los productos financieros era el principal diferencial, hoy el valor está en el acompañamiento y en ayudar a sostener una estrategia durante muchos años, incluso en períodos de incertidumbre.

“Las plataformas resolvieron el acceso; el acompañamiento resuelve el comportamiento. El asesor ayuda a proteger al cliente del mayor riesgo de todos: las decisiones irracionales que cualquiera puede tomar con su dinero”, afirmó.

El valor del acompañamiento más allá de la inversión

Otro de los pilares del proyecto es la automatización del ahorro mensual, un mecanismo que busca eliminar las barreras operativas y convertir el ahorro en una rutina sostenida en el tiempo.

Para Ortas, invertir únicamente cuando sobra dinero suele depender de la fuerza de voluntad, mientras que automatizar los aportes permite incorporar el ahorro como parte de la planificación personal.

La estrategia se complementa con una cartera global diversificada y un esquema de asesoramiento fiduciario, donde las recomendaciones se realizan exclusivamente en función de los objetivos del cliente y no de incentivos comerciales asociados a productos financieros.

Usuario con la aplicación de Nantas