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El País Información Política

UTE enviará paneles solares a Cuba: "Se busca ser solidario con el régimen", dice director opositor

La iniciativa del envío de 99 aparatos para uso domiciliario por un valor de US$ 9.000 fue de Ximena Caporale, directora frenteamplista del ente.

Juan Pablo Correa
Juan Pablo Correa
09/07/2026, 19:06
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Paneles solares de Parque Fotovoltacio Punta del Tigre, San José.jpg
Paneles solares del Parque Fotovoltacio Punta del Tigre, San José.
Foto de Archivo.

El directorio de UTE aprobó este jueves por cuatro votos a uno el envío de 99 paneles solares a Cuba para uso domiciliario. El voto en contra fue el del director en representación del Partido Nacional, Darío Castiglioni, quien dijo a El País que es una donación "testimonial" porque "solamente se podrán atender las necesidades de 25 familias".

Durante la sesión de directorio, Castiglioni le preguntó a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, si la empresa pública uruguaya se haría cargo del costo del flete y esta le respondió que "no sabía".

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El director nacionalista también preguntó los motivos por los que no se pidió un informe a la gerencia de Asesoría Letrada en cuanto a la viabilidad de la donación, y si quedarán paneles en stock para atender la eventualidad de que se rompa alguno de los que están instalados en Punta del Tigre o que pueda surgir la necesidad de colocar alguno en el interior del país.

"En caso de que sea necesario adquirir nuevos paneles de repuesto, ¿tenemos la certeza de que el monto a abonar por cada panel, será el mismo de los que se propone donar?", preguntó.

Castiglioni planteó además que "nunca vamos a compartir que se entregue, con recursos de todos los uruguayos, este material al régimen cubano". Y agregó que “resulta evidente por qué se pretende donar ese material a Cuba y no a tantos otros países que también podrían necesitarlo; se busca ser solidario con el régimen".

La iniciativa de la donación fue de la directora frenteamplista Ximena Caporale (Partido Comunista). Los aparatos tienen un costo de unos US$ 9.000 y serán enviados por barco en un contenedor.

Se observa una vista general de La Habana durante un apagón nacional el 6 de julio de 2026.
Se observa una vista general de La Habana durante un apagón nacional el 6 de julio de 2026.
Foto: AFP
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