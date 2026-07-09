UTE enviará paneles solares a Cuba: "Se busca ser solidario con el régimen", dice director opositor

El directorio de UTE aprobó este jueves por cuatro votos a uno el envío de 99 paneles solares a Cuba para uso domiciliario. El voto en contra fue el del director en representación del Partido Nacional, Darío Castiglioni, quien dijo a El País que es una donación "testimonial" porque "solamente se podrán atender las necesidades de 25 familias".

Durante la sesión de directorio, Castiglioni le preguntó a la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, si la empresa pública uruguaya se haría cargo del costo del flete y esta le respondió que "no sabía".

El director nacionalista también preguntó los motivos por los que no se pidió un informe a la gerencia de Asesoría Letrada en cuanto a la viabilidad de la donación, y si quedarán paneles en stock para atender la eventualidad de que se rompa alguno de los que están instalados en Punta del Tigre o que pueda surgir la necesidad de colocar alguno en el interior del país.

"En caso de que sea necesario adquirir nuevos paneles de repuesto, ¿tenemos la certeza de que el monto a abonar por cada panel, será el mismo de los que se propone donar?", preguntó.

Castiglioni planteó además que "nunca vamos a compartir que se entregue, con recursos de todos los uruguayos, este material al régimen cubano". Y agregó que “resulta evidente por qué se pretende donar ese material a Cuba y no a tantos otros países que también podrían necesitarlo; se busca ser solidario con el régimen".

La iniciativa de la donación fue de la directora frenteamplista Ximena Caporale (Partido Comunista). Los aparatos tienen un costo de unos US$ 9.000 y serán enviados por barco en un contenedor.