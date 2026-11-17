El Ministerio de Ambiente fijó febrero de 2027 como plazo para evaluar los avances del Plan Vale. Si para entonces no se concretan las inversiones previstas para el sistema de recuperación de envases, el gobierno analizará la posibilidad de recurrir al Impuesto Específico Interno (Imesi) como fuente de financiamiento, una alternativa que algunos empresarios ya aclararon que prefieren.

La posibilidad fue planteada este martes, luego de una reunión entre el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y los presidentes de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Leonardo García, y de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), Julio César Lestido.

El encuentro dio continuidad al proceso de diálogo que el ministerio ha llevado adelante con ambas gremiales durante este año, en medio de las diferencias entre el gobierno y un grupo de empresas por las condiciones de adhesión al nuevo sistema.

El eventual uso del Imesi no es una novedad. La Ley de Gestión Integral de Residuos, aprobada en 2019, habilitó al Poder Ejecutivo a establecer tasas diferenciales de ese impuesto para distintos tipos de envases y destinar lo recaudado a financiar la gestión de residuos especiales.

De hecho, algunas empresas plantearon durante las negociaciones que preferirían ese mecanismo, en lugar de quedar sujetas a las condiciones de financiamiento y adhesión del Plan Vale. Sin embargo, no existe una posición unánime en el sector privado en cuanto a la utilización del Imesi para destrabar el problema.

El propio Ortuño señaló en una reciente nota con El País que la ley contemplaba dos alternativas: un sistema de gobernanza conjunta, con participación del sector empresarial, o el financiamiento mediante el cobro de impuestos y una gestión desde el ámbito público.

Esta segunda opción, dijo también el ministro, “en su momento el propio sector privado planteó que no la prefería”. El jerarca sostuvo, además, que la apuesta del gobierno sigue siendo que funcione el modelo de autogestión empresarial, aunque dejó abiertas las demás posibilidades.

En paralelo, Ambiente y las cámaras empresariales acordaron una serie de cambios —más fáciles de acordar— para destrabar el conflicto. Uno de ellos es la incorporación de dos representantes de la Cámara de Comercio y Servicios a la conducción del Plan Vale, en respuesta a los planteos del sector comercial sobre la gobernanza del sistema.

También se resolvió implementar auditorías independientes para mejorar los controles y la transparencia y brindar mayores garantías a las empresas adheridas.

El Ministerio de Ambiente reafirmó, además, la necesidad de cumplir las metas de recuperación de envases establecidas en la normativa y concretar las inversiones previstas para este período.

Diferencias

El conflicto entre el gobierno y las empresas se originó por las condiciones que estas últimas debían aceptar para incorporarse al Plan Vale. El contrato implicaba, según los cuestionamientos de las compañías, al menos triplicar los aportes que realizan hoy, con escasa claridad sobre los criterios utilizados para calcularlos. Además, se establece una cuota de financiamiento durante 15 años, sin posibilidad de salida del sistema, la responsabilidad solidaria de todas las firmantes por las deudas de aquellas empresas que dejaran de pagar y la potestad del administrador de modificar unilateralmente el monto de los aportes.

La disputa escaló en abril, cuando el Ministerio de Ambiente anunció que comenzaría a fiscalizar la readhesión al nuevo plan y que podría aplicar sanciones que incluían la prohibición de fabricar, importar o comercializar productos.

A partir de entonces se abrió una instancia de negociación, entre abril y agosto, en la que participaron abogados de distintos estudios en representación de decenas de empresas. Mientras algunos buscaron acordar modificaciones al contrato, otros optaron por la vía judicial.

A inicios de octubre, como informó El País 106 empresas presentaron una demanda de nulidad contra las condiciones del nuevo sistema. Entre ellas figuran compañías de distintos rubros y tamaños, como Carlos Gutiérrez, James, Grupo Sarubbi, Frigorífico Pando, Schneck, Chic Parisien y Tiendas Montevideo.