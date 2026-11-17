El Intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, pedirá al Ministerio del Interior que mejore los recursos de la dotación de Bomberos de la capital departamental, luego del incendio que provocó pérdidas casi totales en el shopping de la ciudad.

“Hay que sacar aprendizajes de lo que pasó. No estábamos preparados para un incendio de esa magnitud”, reconoció Rodríguez en diálogo con El País.

El jefe comunal solicitará al Ministerio del Interior mejoras para la dotación de Bomberos de la capital, para que cuenten implementos para trabajar en altura, y que se eleve la cantidad y la presión del agua.

El fuego se desató sobre las 17:30 del pasado miércoles en la zona de depósitos del local 31, donde funcionaba una tienda de artículos variados, entre ellos artículos de papel. Si bien todavía se investigan las causas, el propietario del Shopping, Carlos Lecueder, adelantó que las llamas podrían haber sido provocadas por un desperfecto eléctrico. En el lugar, “había mucha mercadería inflamable, como cajas de cartón y papel”, señaló.

Los primeros en arribar fueron cuatro bomberos con una bomba de agua. Pero rápidamente se vieron sobrepasados y tuvieron que solicitar ayuda. Primero, colaboró UTE con un canasto elevador para que pudieran combatir las llamas desde arriba. Luego los bomberos le pidieron apoyo a OSE, que prestó un camión sisterna. A eso se sumaron tres tanques proporcionados por una barométrica local.

Al mismo tiempo, fueron sumándose bomberos de otras localidades de Colonia y personal que el miércoles estaba de franco, en total trabajaron unos 50. También se solicitó apoyo a bomberos de Montevideo, que terminaron llegando sobre la 1 de la mañana, para hacer de relevo y darle descanso a los que ya estaban trabajando desde la tarde. Sobre las 3:00 de la mañana el fuego estuvo controlado pero los trabajos para apagarlo se extendieron hasta entrada la tarde del jueves.

Pérdidas

Las pérdidas por el incendio rondan los US$ 35 millones. De ese total, US$ 20 millones están asegurados por el Banco de Seguros del Estado (BSE) y el resto por otras compañías privadas.

El seguro estatal fue contratado por el dueño del shopping, Carlos Lecueder, y ocho locales. El resto de los establecimientos contrató a otras aseguradoras privadas.

El BSE tiene reaseguros en el exterior para cubrirse por aproximadamente el 80% de los U$S 20 millones que deberá pagar por el siniestro, dijo El País el presidente del banco, Marcos Otheguy. El resto, que se calcula en aproximadamente U$S 5 millones, irá a pérdida del banco.

Por otro lado, el intendente Rodríguez adelantó que varias de las empresas con locales en el shopping ya alquilaron o están buscando locales en el centro para seguir funcionando y reubicar a su personal.

Este lunes el ministro de Trabajo, Juan Castillo, dijo que el gobierno está dispuesto a presentar iniciativas legislativas para establecer un seguro de desempleo especial o ampliar su duración para los trabajadores afectados por el incendio del shopping.

Lecueder ya anunció que va a reconstruir el centro comercial y espera reabrirlo durante el próximo año.