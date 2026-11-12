Leuceder anunció la reconstrucción del Colonia Shopping: "Las crisis son para salir fortalecidos"

Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia, lamentó este jueves el incendio ocurrido durante la jornada del miércoles en el Colonia Shopping, pero consideró que lo más importante fue que no hubo "pérdidas humanas" a raíz del siniestro y se mostró optimista con la reconstrucción del centro comercial.

"Si todos ponemos nuestro granito de arena vamos a tener el shopping de vuelta. Y esas fuerzas laborales se van a mantener", manifestó en conferencia de prensa, y agradeció al personal de Bomberos involucrado en las tareas para apagar el incendio.

Conferencia de prensa tras incendio en shopping de Colonia. Foto: Estefanía Leal/El País.

En la misma línea opinó el empresario Carlos Leuceder, que recordó que el shopping "le daba y le va a seguir dando trabajo a mucha gente". "Se están estudiando medidas para que el personal tenga cómo pasar los próximos meses de forma más fácil", explicó.

Investigan causas del incendio

Leuceder aclaró que si bien todavía se investigan las causas del incendio, sí se puede decir que el fuego comenzó en el entrepiso de uno de los locales. "Imaginamos que debe haber sido un tema eléctrico porque no había nadie en el entrepiso. Sí había mucha mercadería inflamable, como cajas de cartón y papel", señaló.

Conferencia tras incendio en shopping de Colonia. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Sonó el sensor que detecta humo o calor, que están debidamente instalados, e inmediatamente se fue al lugar. El local tenía gente abajo que no se había dado cuenta (del fuego)", agregó.

Las pérdidas en el shopping son "cercanas a lo total", salvo algunos locales puntuales. "Vamos a reconstruir el shopping de la mejor manera posible, y vamos a hacer que quede más lindo y mejor, porque hoy hay tecnologías que antes no había", planteó, y adelantó que se le podrían hacer ampliaciones al centro comercial en el marco de las reparaciones.

El próximo lunes un grupo de arquitectos e ingenieros irá al lugar para tomar medidas y definir los próximos pasos a seguir. "Las crisis son para salir fortalecidos", opinó.

El comunicado de Colonia Shopping

"Hoy fue un día muy difícil para Colonia Shopping", inicia el comunicado emitido en la noche del miércoles por el centro comercial. "En la tarde se produjo un incendio en nuestro centro comercial. Lo más importante: todas las personas fueron evacuadas a tiempo y no hay víctimas que lamentar", señala el escrito.

"Gracias a Bomberos de Colonia y Tarariras, que siguen trabajando en este momento, y a cada trabajador, arrendatario y cliente que colaboró en la evacuación. El shopping permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Les pedimos no acercarse a la zona por su propia seguridad", añade la publicación.

Actualmente, según Bomberos, "el incendio se encuentra controlado" pero no extinguido porque hay "focos calientes que requieren tareas de remoción de escombros, remoción de material combustible y enfriamiento". En tanto, las pérdidas materiales son "prácticamente totales".