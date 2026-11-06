Aventura Shopping abrirá con 97% de ocupación y ya proyecta una ampliación de US$ 4 millones

La zona noroeste de Montevideo -Sayago y alrededores- se prepara para la inauguración de Aventura Shopping, el centro comercial que impulsan los empresarios Carlos Lecueder y Edgardo Novick y que abrirá sus puertas el 19 de noviembre.

El complejo, ubicado en avenida Garzón y María Orticochea, se instala en un terreno de 120.000 metros cuadrados (m2). De la superficie construida -100.000 m2-, 42.000 m2 corresponden a áreas comerciales, con un total de 140 propuestas, entre tiendas, servicios, locales gastronómicos y espacios de entretenimiento.

La inversión en el desarrollo de Aventura Shopping es de US$ 100 millones, monto que alcanza los US$ 200 millones con el capital destinado por los comercios a preparar y equipar sus locales. Unas 2.000 personas trabajarán en el complejo una vez que inicie su actividad.

Dentro del mix comercial destacan Tienda Inglesa, con un hipermercado de 8.000 m2, Decathlon, Renner, Indian, Guapa-Paprika, Only, Jack & Jones, Kiabi, La Cancha, Adidas, Stadium, Toto, Farmashop, JYSK y Uruimporta, junto con otras marcas nacionales e internacionales.

Carolina Lecueder, directora del Estudio Luis E. Lecueder, explicó que el shopping ya cuenta con un 97% de ocupación de sus espacios comerciales. «La verdad que se comercializó muy bien. Eso no quiere decir que el 97% de los metros abran enseguida, porque tenemos algunos locales, que ya están comercializados, con contrato firmado e incluso en obra, que no llegan a abrir inicialmente», explicó. Si bien el cronograma muestra aperturas sucesivas hasta enero, febrero y marzo, la mayoría de las propuestas comenzará a funcionar en noviembre, aclaró.

Por su parte, Aventura contará con 4.400 m² de locales dedicados al entretenimiento. Entre las opciones figuran Movie, con cinco salas de cine y bowling, y el parque de trampolines más grande de la cadena Gravity.

La gastronomía será uno de los pilares de Aventura Shopping. Su plaza de comidas, con espacios cerrados y abiertos, tendrá capacidad para 700 personas. Allí se desplegarán marcas como McDonald’s, KFC, Burger King, Mostaza y Rudy Burger.

Para facilitar el acceso de los visitantes, el mall dispondrá de 1.200 lugares de estacionamiento.

Lecueder comentó que el proyecto ya tiene prevista una primera ampliación, de unos 4.000 m2, para marzo de 2027. Con una inversión cercana a los US$ 4 millones, en esta etapa se incorporarán el gimnasio de la cadena Smart Fit, Uruimporta y dos locales de entretenimiento.

Potencial para crecer

Obra del Aventura Shopping. NICOLAS PEREYRA

A partir de la inauguración, el centro comercial espera recibir inicialmente a unas 750.000 personas por mes.

«Los shoppings siempre demoran un par de años en consolidarse; hay un crecimiento natural durante esos primeros dos años hasta que se termina de consolidar», afirmó Lecueder. «Siempre se dice que un shopping se consolida después de la segunda Navidad», graficó.

Aventura, con su centro comercial y torres de viviendas, busca posicionarse como una «nueva centralidad» en la zona noroeste de la ciudad, según han remarcado sus impulsores.

Ante la amplia oferta de los shoppings en Montevideo y el desafío de captar público, la directora del Estudio Lecueder sostuvo que el nuevo complejo representa un «polo de atracción muy grande» que, además de la oferta tradicional de un centro comercial -vestimenta, calzada, equipamiento deportivo y tecnología-, pondrá énfasis en la gastronomía, el entretenimiento y los servicios.

«Creemos que como propuesta gastronómica y de entretenimiento, realmente va a ser una propuesta única en Montevideo y con eso vamos a traer muchísima gente de otras zonas, no solamente del barrio», afirmó Lecueder. El objetivo es que el público visualice al centro comercial como «el lugar para ir a pasar vacaciones y fines de semana, y para ir a divertirse».

En materia de servicios, Aventura incorporará distintas propuestas vinculadas, el acondicionamiento físico y el cuidado personal, entre ellas un gimnasio y una peluquería.

Finalmente, Lecueder subrayó el poder de crecimiento que tiene el proyecto, que se desarrolla en el terreno más grande de todos los shoppings de la ciudad.

«Aventura tiene un potencial para el día a mañana crecer e ir agregando rubros, que es muy fuerte y que creemos que en los próximos años el proyecto va a seguir creciendo», concluyó la empresaria.