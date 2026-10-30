Con inversión de US$ 5 millones, Montevideo Shopping suma patio gastronómico con KFC, Burker King y Le Pain Quotidien

Montevideo Shopping prepara una nueva ampliación de unos 1.400 metros cuadrados (m2) que implicará una plaza gastronómica. El nuevo espacio incluirá tres locales y un patio interno abierto con áreas verdes, sectores al aire libre y juegos infantiles, detalló Rodrigo Ferreiro, gerente comercial de Montevideo Shopping.

Según reveló a El Empresario, el proyecto demandará una inversión conjunta -entre el centro comercial y las tres marcas- de unos US$ 5 millones.

La nueva plaza, que se inaugurará en diciembre, sumará cerca de 420 metros cuadrados (m2) de propuestas gastronómicas que van desde comida rápida hasta opciones para desayunos, almuerzos y meriendas. Las marcas que llegarán son las estadounidenses KFC y Burger King -que mudará su local actual, ubicado en la esquina frente al shopping- y la cadena de restaurantes y panaderías Le Pain Quotidien, originaria de Bélgica. «Todas estaban pidiendo ingresar al shopping pero no teníamos el lugar adecuado», indicó.

El local de KFC será el más amplio, ya que contará con unos 200 m2 de planta y un entrepiso, con lo que alcanzará los 318 m2. Además, la marca estrenará su nueva imagen global en este restaurante, destacó el ejecutivo. En tanto, Burger King ocupará cerca de 140 m2 y Le Pain Quotidien, unos 80 m2.

En conjunto, los tres locales contarán con unas 140 sillas para que los usuarios puedan consumir dentro de sus instalaciones. A esto, agregó Ferreiro, se sumarán otros 120 lugares en el exterior. «Ampliaremos la capacidad con un espacio calefaccionado y techado con un alero de unos 4 metros, que contará con mesas y sillas», dijo.

El acceso a los locales gastronómicos será desde el patio, salvo en el caso de KFC, que tendrá un ingreso propio desde el shopping.

Patio gastronómico. La propuesta busca revalorizar los icónicos muros de ladrillo de Eladio Dieste de Montevideo Shopping. Imagen: Gentileza Montevideo Shopping

Según explicó el gerente, una vez en funcionamiento, las tres propuestas generarán cerca de 75 empleos, desde jóvenes en su primer empleo hasta personal con experiencia.

Experiencias

Ferreiro afirmó que la decisión de destinar este espacio a locales gastronómicos, en lugar de tiendas, responde a una tendencia mundial de los centros comerciales de convertirse en «algo más que lugares de compra».

«Cada vez más, los shoppings son espacios de encuentro, esparcimiento y experiencia. Queríamos generar un área de valor donde la gente encontrara un espacio de esparcimiento, se pueda sentar, tomar un café, comer, disfrutar el aire libre. Además, si bien en Montevideo Shopping la plaza de comidas era estable, estaba limitada en tamaño y variedad, lo que impedía incorporar nuevas propuestas y rotar marcas. El nuevo patio suma casi un 50% de área gastronómica interna al shopping», resaltó.

Un aspecto relevante de la ampliación, diseñada por el estudio Gómez Platero, es que destacará la icónica arquitectura original de los muros curvos de ladrillo de Eladio Dieste. «No estamos pensando solo en un patio de comidas; creamos un lugar agradable para compartir tiempo en familia, con una arquitectura que dialogue con la identidad del shopping», finalizó Ferreiro.