Montevideo Shopping presenta una agenda gratuita de actividades para disfrutar en familia durante las vacaciones de julio
Experiencias recreativas, educativas y de entretenimiento para niños de 3 a 11 años llegan al centro comercial de la mano de “La Barra de Tremendo”.
Del 27 de junio al 12 de julio, el programa “La Barra de Tremendo” ofrecerá una variada programación que combinará entretenimiento, desafíos, ciencia, arte y creatividad. Durante estas jornadas, los participantes podrán acumular tazos y canjearlos por premios.
Entre las propuestas destacadas se encuentra la tradicional Recorrida del Mapa, donde los niños deberán acompañar a Tremendo, Lupita y Gaviotín en una aventura para encontrar distintos puntos del shopping. Para participar, deberán retirar un mapa en el Stand de Atención al Cliente y completar el recorrido durante el horario habitual del centro comercial.
Además, podrán vivir la experiencia inmersiva “360° en la Madriguera de Tremendo”, una propuesta que permitirá conocer el universo de La Barra de Tremendo desde una nueva perspectiva. La actividad estará disponible todos los días de 15:00 a 19:00 horas, ubicado en Nivel 2 próximo al Stand de Atención al Cliente.
La agenda también contará con talleres recreativos y educativos que se desarrollarán de 15:00 a 19:00 horas en el Nivel 1 del shopping, en la ampliación recientemente inaugurada próximo a San Roque.
Estas actividades invitarán a descubrir el mundo de la ciencia, la tecnología, el arte y la creatividad mediante experiencias pensadas especialmente para niños.
La programación incluirá talleres de cocina, observación con microscopios, exploración del mundo de las arañas, propuestas artísticas y espacios de lectura de cuentos.
Las actividades contarán con la participación de reconocidas instituciones y especialistas, entre ellas el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE), el Instituto Pasteur de Montevideo, Hilton Montevideo, Museo Gurvich y la escritora Karina Macadar.
Todas las actividades son gratuitas y no requieren compras, formando parte de La Barra de Tremendo, la iniciativa de Montevideo Shopping creada especialmente para niños de entre 3 y 11 años, que busca promover hábitos saludables, el cuidado del medio ambiente y el aprendizaje a través del juego y la diversión.
Para conocer el detalle completo de la programación, fechas y horarios, las familias podrán consultar las redes sociales de Montevideo Shopping, donde se irá actualizando toda la agenda prevista para estas vacaciones de invierno.
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