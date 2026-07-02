Cazatormentas registra "nevada" en Cerro Catedral de Maldonado: "Está quedando todo blanco"

Una masa de aire frío polar, de origen antártico, está posicionada sobre Uruguay y provoca no solo bajas temperaturas sino muy bajas sensaciones térmicas producto de la combinación con la nubosidad y el viento proveniente del sur. Se trata, según algunos meteorólogos, del período más crudo del invierno, ya que para el trimestre de julio, agosto y setiembre la tendencia es que las temperaturas estén levemente por encima del promedio.

El meteorólogo Nubel Cisneros exhortó este jueves "a estar atentos porque las condiciones están dadas para que se de alguna nevada en las serranías".

"Muy bajas temperaturas, tenemos humedad, por lo tanto de gestarse algún tipo de precipitación podría estar dándose alguna nevada en esa parte del territorio; es hoy hasta las primeras horas de mañana viernes", aseguró durante el informativo de Subrayado (Canal 10). Además, señaló que "el aguanieve continuará durante las horas de la noche".

Además, Cisneros explicó la diferencia entre aguanieve, graupel y nieve. "Es la forma de la gota, más que nada. La forma que tiene la nieve es un copo hexagonal, es una forma rara, diferente. El graupel y el aguanieve son de la familia, son granos de arroz duros; agua congelada que se parte en su llegada al suelo y por lo tanto se genera ese tipo de fenómeno", afirmó.

Por su parte, el cazatormentas Matías Mederos, estudiante de Meteorología que es columnista en Puesta a Punto (Canal 12), compartió en su cuenta de X imágenes de una nevada en el Cerro Catedral, en Maldonado.

"Es impresionante gente. Qué locura, sigue nevando en el Cerro Catedral. Observen la camioneta con nieve, está nevando con una intensidad tremenda", expresó al mostrar "la camioneta tapada de nieve". "Es una locura lo que estamos viviendo", indicó emocionado.

¡NEVADA INCREÍBLE AHORA! ❄️😱

Una nevada impresionante ahora en el cerro catedral, sureste de Uruguay a 514m de altitud con -1°C de temperatura.

¡ESTÁ QUEDANDO TODO BLANCO! 😱❄️ pic.twitter.com/pK1dDUIbKP — Mati Mederos (@MatiMederosURU) July 2, 2026

Mederos reportó que estaba a 514m metros de altitud con -1°C de temperatura. "Está quedando todo blanco", afirmó.

Nevada increíble en el cerro catedral ahora, NO PUEDO CREER ESTO 😱😱 pic.twitter.com/H3L58AUrJR — Mati Mederos (@MatiMederosURU) July 2, 2026

Nevada en Cerro Catedral. Foto: Mati Mederos.

Granizo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Frío extremo

El meteorólogo Mario Bidegain compartió información que indica que, en el promedio mensual, junio fue "muy frío", con 1,5° por debajo de lo normal, pero mayo tuvo un desvío negativo aún mayor, con 2,3° por debajo de lo esperado.

En diálogo con El País, señaló que fueron "dos meses con temperaturas promedio por debajo de lo normal", es decir, "un invierno adelantado". El inicio de julio fue igual, con anomalías negativas, pero la tendencia para el resto del invierno "es contraria", ya que en julio, agosto y setiembre se esperan "temperaturas algo por encima de lo normal en promedio, basado también en el escenario de la fase cálida de El Niño, que ya empieza a afectar el sur de Brasil".

"El invierno crudo del inicio no se va a prolongar", dijo. Pero este jueves y viernes son complejos: la temperatura máxima prevista no supera en ningún caso los 10°, según su pronóstico del tiempo, y si bien la mínima se situará entre 6° y 7° las sensaciones térmicas serán muy bajas por el aumento en la velocidad del viento y la escasa luminosidad por las nubes que tapan el sol.

Granizo en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

"Este jueves posiblemente sea, desde el punto de vista de la sensación térmica, de los días más fríos del año", apuntó. De hecho, no se descarta alguna precipitación escasa.

"Mejora en algo la temperatura el sábado con 12° o 13° de máxima", planteó, aunque agregó que para el domingo se esperan algunas precipitaciones escasas, provocando una nueva caída en la temperatura hacia el lunes.

Se trata de lluvias muy escasas, de dos o tres milímetros, ya que "la masa de aire frío polar inhibe las precipitaciones, al menos las abundantes".

Para la semana próxima, según Bidegain, se prevé una mejora en las temperaturas —luego de la caída del lunes—.