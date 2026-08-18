"Es un hombre de la casa": cómo se gestó la llegada de Daniel Carreño a Nacional y su reacción a la propuesta

Nacional vivió 48 horas vertiginosas caracterizadas por los cambios y la designación de Daniel Carreño como nuevo director técnico de la institución. El entrenador de 63 años comenzará a trabajar hoy en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Su asistente técnico será Rodrigo Bengua y Santiago Mendaña el preparador físico. Firma contrato hasta diciembre y luego pasarán raya para definir cómo seguir.

Tendrá su tercer ciclo en el club tras haber dirigido en la temporada 2002-2003 y en la campaña 2007. Además del Campeonato Uruguayo 2002, ganó el Torneo Apertura en las ediciones del 2002 y del 2003, así como el Torneo Liguilla 2006/2007.

En sus espaldas tiene un total de 166 partidos en el Bolso donde obtuvo 82 victorias, 39 empates y 45 derrotas entre todos sus pasajes.

“El Club Nacional de Football informa que Daniel Carreño asume como nuevo director técnico del primer equipo. Comenzará a trabajar mañana en Los Céspedes junto a su cuerpo técnico integrado por Rodrigo Bengua (AT), Santiago Mendaña (PF) y Agustín Pérez (videoanalista). ¡Bienvenido a Nacional, Daniel!”, posteó el tricolor en su cuenta oficial.

Daniel Carreño durante uno de sus pasajes como técnico de Nacional. Foto: Archivo El País.

Su última experiencia como entrenador implicó un fugaz pasaje por el Al-Riyadh de Arabia Saudita, donde estuvo al mando en 12 partidos oficiales entre el 14 de noviembre del 2025 y el 10 de febrero del 2026.

El primer nombre que estuvo sobre la mesa para asumir el cargo fue Sebastián Abreu, con actualidad en Xolos de Tijuana. El propio Alex Saúl, vicepresidente del tricolor, lo definió públicamente como el “el plan A”, pero el Loco optó por respetar el proyecto deportivo que lidera en México y lo explicó con una metáfora en plena conferencia de prensa: “Creo que en este momento con todo lo que me está tocando vivir estoy súper comprometido con todo lo que nos toca. De lo bueno y lo malo, pero en esa construcción de ladrillito, ladrillito, ladrillito que el equipo va cosechando. Entonces si el capitán se va y el barco queda en el medio del mar sin capitán, ¿qué van a pensar los marineros del capitán? El capitán es el último que se hunde en el barco. Y eso pasó en el Titanic”.

Flavio Perchman, único líder del área deportiva tras la renuncia de Sebastián Eguren, propuso en primera instancia el nombre de Diego Monarriz, pero el nombre no contó con los apoyos necesarios en el seno de la comisión directiva.

Con el transcurso de las horas un grupo de seis dirigentes, que incluía a dirigentes oficialistas y de la oposición, impulsó el nombre de Rafael García para asumir como interino hasta el clásico frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Daniel Carreño durante uno de sus pasajes como técnico de Nacional. Foto: Archivo El País.

Sin embargo, la mesa chica del oficialismo se movió rápido en el correr de la tarde. El presidente Ricardo Vairo, acompañado por Perchman, viajó rumbo a la casa de Carreño para proponerle la idea de asumir con la mira puesta en sacar al club de la crisis futbolística que atraviesa al estar octavo en la Tabla Anual y último en el Clausura.

La respuesta de Carreño fue inmediata: no puso ninguna condición y dijo que estaba a disposición del club para lo que quisieran. No hizo falta hablar del aspecto económico y todas las partes salieron de la reunión convencidos del paso que dieron.

“Es un hombre de la casa. Sabe que el momento es difícil pero va a laburar para sacar esto adelante”, detalló una fuente consultada sobre cómo fue el intercambio con el técnico.

Su desafío inmediato será enfrentar a Progreso el próximo domingo 23 de agosto en el Gran Parque Central. Una semana después deberá visitar a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

En un informe de Ovación publicado el pasado 26 de julio, Daniel Carreño dio su opinión acerca de cómo puede hacer Nacional para salir de la crisis futbolística que atraviesa: “La verdad que no tengo los elementos verdaderos de lo que está pasando, pero sí habría que empezar a buscar pequeñas grandes cosas, por ejemplo no ser tan pretencioso de salir de una situación tan difícil y pasar a una situación ganadora, sino intentar que no nos marquen goles; eso sería desde el punto de vista táctico, que ayudaría también al punto de vista mental”, dijo. Y puso el foco en “ser humilde y empezar desde cero”.

"No es seguro" que sea Pablo Álvarez el nuevo mánager

Nacional continúa en la búsqueda de su nuevo mánager general tras la renuncia de Sebastián Eguren al cargo. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, Pablo Álvarez, actual director deportivo de Boston River, es uno de los candidatos para asumir, pero no el único. El Sastre le dejó “manos libres” para decidir y está previsto que exista una charla con el exjugador del tricolor, quien trabaja en el club verdirrojo desde diciembre del 2021.

En la interna elogian su conocimiento del Bolso, donde disputó un total de 115 partidos en Nacional como lateral derecho. Además, obtuvo el Campeonato Uruguayo 2011/2012 y el de la campaña 2014/2015.

De todas formas, una fuente relevante de Nacional pidió cautela en relación al tema: “No es seguro que sea él, yo no lo pondría. Por ahora no tenemos nombre, tenemos que tener un poco de calma”, añadió. Por lo pronto, desean que baje un poco la espuma después de varios días agitados tras una nueva derrota por el Torneo Clausura y la posterior renuncia de Eguren.

Ovación confirmó que otro de los nombres que continúa sobre la mesa como posible sucesor es Daniel Enríquez, quien fue campeón del mundo como futbolista del albo y también tuvo un exitoso pasaje como gerente deportivo. Ocupó ese rol desde el 2005 al 2013, pero ha perdido fuerza en la interna. Quieren confirmar primero a un team manager y luego al gerente.