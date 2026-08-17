Daniel Carreño y lo que había dicho sobre la crisis de Nacional: "Hay que ser humilde y empezar de cero"

Daniel Carreño es el nuevo entrenador de Nacional y comenzará a trabajar este martes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes junto a su equipo de trabajo, que está integrado por Rodrigo Bengua como asistente técnico y Santiago Mendaña como preparador físico.

A fines de julio el técnico de 63 años dialogó con Ovación en un informe donde cuatro extécnicos del Bolso analizaban cómo podía hacer el club para salir de la crisis. En este sentido, Carreño decidió realizar una aclaración previa considerando que por entonces Jorge Bava lideraba al plantel: "Siempre respeto al técnico que está. La opinión que todos los entrenadores podamos dar está lejos de una posible realidad; puede ser una posible situación”.

Después hizo un análisis en profundidad: "No tengo los elementos verdaderos de lo que está pasando, pero sí habría que empezar a buscar pequeñas grandes cosas, por ejemplo no ser tan pretencioso de salir de una situación tan difícil y pasar a una situación ganadora, sino intentar que no nos marquen goles; eso sería desde el punto de vista táctico, que ayudaría también al punto de vista mental”.

Y añadió: "Hay que ser humilde y empezar de cero, esta prueba que tiene con Tigre (Nacional cayó 3-0 en la ida y ganó 2-1 en la vuelta) sería buenísima, empezar por no recibir goles. Y a partir de ahí hasta se puede soñar, pero bueno, primero empezar por objetivos cumplibles”.

Daniel Carreño, entrenador de dilatada trayectoria que supo ser campeón uruguayo con Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Al ser consultado acerca de cómo trabaja él en específico la faceta emocional de un deportista de alto rendimiento, Carreño respondió en primera instancia: “Uno trabaja todo el año sobre estos temas, quizá el equipo va ganando y los que están necesitando esa fuerza o motivación son los que están lesionados. Y en este caso el plantel en general es como el que está lesionado, que está viviendo algo que no es nada lindo jugar un partido, recibir insultos o lo negativo de las redes sociales sabiendo que la hinchada está muy nerviosa. Todo eso hay que trabajarlo, por supuesto”.

Luego reveló una herramienta que ha utilizado al liderar planteles: “Las charlas, como por ejemplo en el caso de los muchachos que estuvieron en Los Andes, que vivieron situaciones extremas y tienen charlas muy particulares desde el lado de la motivación. Entonces esas cosas nos hacen ver que, aun estando mal, que es lo que está pasando, no hay que esconderse, están en un lugar de privilegio y donde la tuerca ande un poquito bien, nuevamente van a usufructuar de esa hinchada y de jugar en el Gran Parque Central”.