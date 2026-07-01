Frío extremo en Uruguay: una masa de aire antártico traerá heladas y sensación térmica cercana a 0°

Este miércoles 1° de julio empezó lo que para el meteorólogo José Serra será "el período más crítico del invierno". Así definió la primera quincena de este mes, en donde serán constantes las "temperaturas bastante extremas", de un "promedio a nivel país con 13° de máxima y las mínimas entre -2° y 2°".

Comienza "el período más crítico del invierno"

Esto provocará "la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas". Será, además, una etapa seca, de nulas o muy escasas precipitaciones. De hecho, en el panorama más próximo aparecen algunas lluvias leves el domingo por el "pasaje de un rápido y débil frente frío". Los acumulados no serán superiores a cinco milímetros, "nada significativo" para mover la aguja. Según explicó Serra en diálogo con El País, ya se encienden "luces amarillas" porque "está faltando agua". El "lado positivo" para los productores agropecuarios es que "las bajas temperaturas han mitigado el flagelo de la garrapata".

Niebla y helada agrometeorológica en un campo del departamento de Maldonado este miércoles 1° de julio de 2026. Foto: Ricardo Figueredo

En conclusión, "un sistema de alta presión" o "un gran anticiclón asociado a una masa de aire muy grande y fría de origen antártico va a cubrir el territorio nacional por varios días". Será necesario abrigarse "como si fuésemos una cebolla", describió el meteorólogo. En esta línea, consideró que "no hay perspectivas de un pulso de calor, un veranillo", y hasta podría decirse que "San Juan pasó de largo".

De los próximos días, los más críticos serán el jueves y el viernes producto de bajas sensaciones térmicas, "cercanas a 0°" en Montevideo. Esto es algo que también menciona el pronóstico del tiempo del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), que señala un incremento en la velocidad del viento a partir de la noche de este miércoles, así como un aumento de la nubosidad, que provocará bajas sensaciones térmicas también durante el jueves.

Riesgo de graupel en una zona específica de Uruguay

Serra expresó que en las serranías del este de Uruguay podría registrarse graupel, que es una mezcla entre lluvia y hielo, es decir, una especie de nieve pero no en copos sino más diluida.

También el meteorólogo Mario Bidegain señaló en su cuenta de X que, en base a un promedio de varios modelos que observa diariamente, son esperables "sensaciones térmicas muy bajas el jueves por efecto del cielo cubierto, la velocidad del viento y lluvias" que podrían registrarse, aunque muy leves.

#Pronostico de temperaturas según @ECMWF, #GFS e ICON para #Montevideo (#Uruguay) de MIE01 a VIE03 julio 2026. Las temp. máximas previstas: 12°C, 8°C y 11°C. Las sensaciones térmicas muy bajas para JUE02jul por efecto de cielo cubierto, velocidad del viento y lluvias. pic.twitter.com/yXYtpYf0oJ — Mario Bidegain (@mario_bidegain) July 1, 2026

El mapa de precipitaciones que compartió indica que en ninguna zona del país están previstas fuertes lluvias en la próxima semana, aunque en algunos departamentos del este y el norte podrían caer hasta 20 milímetros.