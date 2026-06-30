El pronóstico para el miércoles 1 de julio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 1 de julio de 2026 el clima en Uruguay tendrá una jornada fría, con una mínima nacional de -1°C y una máxima que alcanzará los 16°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima indica una mañana nubosa, con heladas agrometeorológicas y presencia de nieblas y neblinas, acompañada por vientos del sureste y este de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde y la noche continuará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto, viento del sureste de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 16°C.

Para el noreste, la mañana se presentará nubosa y con momentos de cielo cubierto, además de heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, con vientos del sureste y este de 10 a 30 km/h. En la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso a cubierto, mientras que el viento rotará del sureste al sur con intensidades de 20 a 40 km/h. Las temperaturas estarán entre 2°C y 16°C.

En el suroeste, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con heladas y presencia de nieblas y neblinas; los vientos irán del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Durante la tarde y la noche seguirá la nubosidad, con bajas sensaciones térmicas, baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sureste de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas se ubicarán entre 0°C y 15°C.

En el centro-sur, el inicio del día será de cielo algo nuboso a nuboso, con heladas, nieblas y neblinas, y vientos del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, bajas sensaciones térmicas, baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sureste y sur de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas irán de -1°C a 13°C.

Cielo con nubes en Montevideo. Foto: Archivo El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana estará nubosa y con períodos de cielo cubierto, heladas, nieblas y neblinas; los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Más tarde, el cielo continuará nuboso a cubierto, con bajas sensaciones térmicas, baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sector sur de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h en áreas costeras. Las temperaturas oscilarán entre 0°C y 14°C.

En Punta del Este, la mañana tendrá cielo algo nuboso a nuboso, con neblinas y bancos de niebla, mientras que los vientos irán del noreste al suroeste de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad, con bajas sensaciones térmicas, baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sector sur de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas estarán entre 5°C y 12°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará con cielo algo nuboso a nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con vientos del noreste al sur de 10 a 30 km/h y períodos variables de 0 a 10 km/h. Hacia la tarde y la noche predominará el cielo nuboso, con bajas sensaciones térmicas, baja probabilidad de precipitaciones escasas, viento del sureste y sur de 20 a 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 12°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.