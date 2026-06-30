"Si hoy hace frío, el jueves...": pronóstico del tiempo indica temperaturas bajo cero y probable graupel

Uruguay sigue con temperaturas muy frías en este invierno. Montevideo amaneció con 1°C, Ciudad de la Costa con 0° y varias zonas del interior del país estaban bajo cero en la mañana de este martes: el aeropuerto de Carmelo tenía -2,2° a las 7:00, según los registros del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Pero el meteorólogo Guillermo Ramis lanzó un pronóstico del tiempo poco alentador, excepto para los fanáticos del hielo: "Si hoy hace frío, el jueves...".

Inumet anuncia para el jueves temperaturas mínimas un poco más altas que las de este martes, pero advierte por bajas sensaciones térmicas. Además, las temperaturas máximas serán más bajas.

En lo que refiere exclusivamente a Montevideo y el área metropolitana, Inumet indica 0° y 14° para este martes, 3° y 12° para el miércoles y bajas sensaciones térmicas en la tarde y noche y un incremento en la velocidad del viento proveniente del sur, y 5° y 10° para el jueves, con bajas sensaciones térmicas en la mañana.

Para el jueves, Ramis dijo en Informativo Sarandí (AM 690) que "puede haber graupel". Esta chance corre fundamentalmente para las serranías del sudeste, pero "en Montevideo también hay temperatura y condiciones como para que hubiera graupel".

Campos cubiertos de hielo en Lavalleja por bajas temperaturas. Foto: Archivo El Pais

Se trata de "un copo de nieve que cae, pasa a través de una capa más caliente, se derrite un poco y vuelve a pasar por una capa más fría y apenas si rebota como una pelotita de las heladeras antiguas, aquellos cristales que se juntaban, más o menos con un diámetro de medio centímetro a un centímetro". Entre las condiciones necesarias aparece el "viento del sur bastante intenso". Ese día la temperatura máxima, según el meteorólogo, será de 9°.

¿Vienen lluvias el fin de semana? El pronóstico de Guillermo Ramis

Por otro lado Ramis, que había indicado una posibilidad de lluvia para el sábado, descartó esta posibilidad y mantuvo únicamente la chance de que el domingo esté "cubierto con chaparrones", algunos "bastante fuertes".

El meteorólogo Mario Bidegain ya había advertido en su cuenta de X que esta semana habría una anomalía en las temperaturas máximas, con desvíos negativos de entre dos y seis grados.