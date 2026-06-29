Vacaciones de invierno: cinco actividades en museos para disfrutar con niños entre el 30 de junio y el 5 de julio

Las vacaciones de invierno son una oportunidad para descubrir los museos desde una mirada diferente. Entre el 30 de junio y el 5 de julio, los espacios pertenecientes a la Dirección Nacional de Cultura ofrecerán una programación especial con actividades para niños, adolescentes y familias, que incluyen talleres, recorridos, funciones de cine, espectáculos y experiencias participativas.

A continuación, cinco propuestas para tener en cuenta durante el receso.

1. Un cumpleaños para celebrar a Pedro Figari

El 30 de junio, a las 14 horas, el Museo Figari festejará el cumpleaños del artista con una actividad especialmente pensada para las infancias. Figarito, el títere pintor, invitará a descubrir los animales presentes en las obras de Pedro Figari y, a partir de ese recorrido, los participantes realizarán un juego plástico inspirado en ellos.

La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

2. Una travesía por la Ciudad Vieja para conocer tres museos

El 1.º de julio, desde las 14 horas, el Museo Gurvich, el Museo Torres García y el Museo Figari organizan "Travesías creativas: Encuentro entre familias y museos".

La propuesta consiste en un recorrido por las calles de la Ciudad Vieja que comienza en la Plaza Matriz y culmina en los tres museos, combinando juegos, exploración y aprendizaje para acercar a las familias a la obra de estos artistas.

La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y tiene una duración aproximada de dos horas.

Publico de visita en el Museo Gurvich con motivo de la 19 edición de Museos en la Noche, en Montevideo. Foto: Ignacio Sanchez

3. Pinturas corporales y collares inspirados en la prehistoria

El Museo Nacional de Antropología propone el 2 de julio, a las 14 horas, un taller centrado en la exposición "Prehistoria y Arqueología: Logros de la Humanidad durante la Prehistoria".

Durante la actividad se abordarán las pinturas corporales, las materias primas empleadas, las técnicas de elaboración y sus usos tanto en la prehistoria como en la actualidad. Además, los participantes elaborarán collares inspirados en ese período histórico.

La propuesta está dirigida desde la primera infancia hasta sexto año escolar y requiere inscripción previa.

4. Magia para toda la familia

El 3 de julio, a las 15 horas, el Museo Figari será escenario del espectáculo "Magia en el museo", a cargo de Montevideo Magia.

La actividad será libre y gratuita y ofrecerá una alternativa recreativa para quienes busquen combinar una visita al museo con una propuesta artística durante las vacaciones.

Imagen de la película "Anina". Foto: Difusión.

5. Cine para las infancias y adolescencias

Durante toda la semana, el Museo Nacional de Artes Visuales desarrollará un ciclo audiovisual pensado para niños y adolescentes, con funciones diarias a las 16.30 horas.

La programación incluye cortometrajes y películas como Anina, Becho, Los Carpinchos y Mi Mundial, que cerrará el ciclo el 5 de julio. La iniciativa se realiza en coordinación con la Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU), ofreciendo una alternativa cultural para disfrutar en familia durante el receso escolar.