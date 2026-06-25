El Museo Gurvich tendrá talleres infantiles y recorridos gratuitos en las vacaciones de invierno 2026

Con una agenda que combina recorridos guiados, talleres para niños y familias, encuentros interinstitucionales y nuevas exposiciones, el Museo Gurvich se prepara para las vacaciones de invierno.

El martes 30 a las 16.00, por ejemplo, habrá una visita guiada gratuita por la colección permanente del museo a cargo de Martín Gurvich, hijo de José Gurvich, quien compartirá recuerdos, experiencias y miradas personales sobre la obra de su padre.

Al otro día, miércoles 1 de julio a las 14.00 se realizará una nueva edición de Travesías Creativas, iniciativa que reúne al Museo Gurvich, el Museo Torres García y el Museo Figari. El encuentro será en la Plaza Matriz y propone una experiencia colaborativa para familias, con recorridos y actividades destinadas a descubrir el universo de algunos de esos tres referentes.

La oferta para las infancias también incluye, los sábados, el Taller de Arte Libre, desarrollado junto al Colectivo Libre. Inspirado en una reflexión de Gurvich sobre la imaginación y la creación, el espacio propone encuentros lúdicos alrededor del arte. Será los sábados de 11.30 a 13.00.

Además, el Museo Gurvich extenderá sus actividades fuera de su sede con talleres gratuitos en Montevideo Shopping. Serán este sábado y el 4 de julio y los participantes, se anuncia podrán emprender un viaje imaginario al océano junto al personaje Gaviotín, explorando técnicas vinculadas al recorte, las texturas, los relieves y el color.

Y entra en sus últimos días de la muestra Espacios construidos, de Gloria Franchi, representan una oportunidad para acercarse a la producción de una artista formada en el Taller Torres García y junto a José Gurvich. Curada por Elena O’Neill, la exposición podrá visitarse hasta el 1 de julio. El Gurvich está en Sarandí 524.

