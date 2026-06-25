Talleres, visitas y cine infantil gratis en el Sodre por vacaciones de invierno 2026: grilla e inscripciones

El Auditorio Nacional del Sodre adoptará una nueva piel durante las vacaciones de invierno. Además de los numerosos espectáculos para niños que se presentarán en la sala Eduardo Fabini, el complejo será sede de una serie de talleres, recorridos y actividades con entrada libre.

Desde este viernes 27 de junio y hasta el domingo 5 de julio, el hall del Auditorio Adela Reta se adaptará al público infantil. Según informa el Sodre en sus redes, el espacio se transformará en un “bosque mágico” inspirado en los teatros victorianos y en la fachada del Estudio Auditorio, la histórica sede donde funcionó la institución hasta el incendio de 1971.

La iniciativa busca acercar a niños y familias al funcionamiento de uno de los principales centros culturales del país. La experiencia invitará a conocer los oficios, procesos creativos y espacios que hacen posible cada espectáculo, desde la preparación de los artistas hasta el trabajo técnico que ocurre fuera de la vista del público.

La propuesta incluirá vestuarios, accesorios, elementos escenográficos y señalética inspirada en distintas áreas del Sodre. El recorrido permitirá descubrir cómo se construye una producción artística y conocer aspectos del trabajo que realizan los elencos estables, entre ellos el Ballet Nacional del Sodre (BNS).

A su vez, se podrá participar de talleres de danza a cargo de docentes de la Escuela Nacional de Formación Artística y otros referentes locales. Todos se realizarán en el Auditorio Nacional Adela Reta y tendrán entrada gratuita, aunque requerirán inscripción previa. El formulario está disponible en la web del Ministerio de Educación y Cultura.

El primer taller se realizará este sábado a las 15.00. Se titula Danza para todos los cuerpos y estará a cargo de Juan Noblía y Chabella Pommerenck. Más adelante, el miércoles a las 16.30, Jorge Caride, Federico Olivera y Alejandra Cuadrado enseñarán a bailar folclore.

El jueves a las 16.30, Daniella Pássaro ofrecerá un taller de danza contemporánea que invitará a desarrollar coordinación, conciencia corporal y confianza. Luego, el viernes a las 16.30, Paula Penachio —primera bailarina del BNS— enseñará ballet a través de juegos, ejercicios y actividades adaptadas a diferentes edades.

La última actividad se realizará el sábado 4 de julio a las 16.30. Estará a cargo del grupo Alas pa’ Volar e invitará a acercarse al mundo del circo a través del “juego, el movimiento y la experimentación”.

Imagen de la película "Anina". Foto: Difusión.

En paralelo, la sala B del Auditorio Nelly Goitiño presentará funciones de cine para niños con entrada gratuita. Bajo el título Matiné de cine uruguayo, las invitaciones se pueden canjear en Tickantel, RedPagos, Abitab o en la boletería de ambas salas.

En la web de Tickantel ya se pueden reservar los ingresos. El martes 30 a las 14.00 y el miércoles 1° a las 15.20 se exhibirá Anina. El martes 30 a las 15.30 y el miércoles 1° a las 14.00 se podrá ver Becho.

El jueves 2 a las 14.00 se exhibirá Mi mundial junto al cortometraje De amistad y bicicletas. Al día siguiente, a la misma hora, volverá a proyectarse Anina, esta vez acompañada por los cortos Clara de huevo y La niña y el mar.

El sábado 4 a las 14.00 se podrá ver Soñar robots junto a los cortos Dos pajaritos y Hábitat: Cara a cara. El cierre del ciclo será el domingo 5 con una nueva función de Mi mundial y la proyección del corto Los carpinchos.