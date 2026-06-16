Sebastián Almada en el mejor momento de su carrera: exitosa obra en calle Corrientes y más proyectos

Sebastián Almada está en todas partes. El comediante uruguayo, conocido durante años gracias a Videomatch y Showmatch, transita hoy lo que él llama “el mejor momento” de su vida profesional. No lo dice con la euforia del recién llegado, sino con la calma de quien tiene los números para respaldarlo.

El dato más contundente es el musical Charlie y la fábrica de chocolate, que se estrenó en Buenos Aires batiendo récords: 30.000 entradas vendidas antes de la primera función. La producción cuenta con un elenco de más de 20 personas, 28 cambios de escenografía y puesta imponente. A Almada le tocó el rol del Abuelo Joe, uno de los protagonistas junto a Agustín Aristarán “Rada”, quien lidera como Charlie. “¿Cómo decirle que no a este proyecto? Es imposible”, dice Almada.

Pero Charlie es apenas la punta del iceberg de un año que ya tiene forma de histórico en su trayectoria. Antes del musical completó la temporada de Cortocircuito en Carlos Paz -obra que coescribió junto a Pedro Alfonso- y tiene por delante una gira por España de siete ciudades con Tertawa, una serie de la que que no puede hablar, una película en tratativas, y el streaming diario con José María Listorti en Blender.

A eso se suman producciones ya grabadas esperando estreno, Coppola 2 en Disney+, y la tercera temporada de LOL, el formato de Prime Video grabado en México.

Sebastián Almada en la escenografía de "Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: Difusión.

Entre medio tendrá que hacer tiempo para escribir la nueva comedia para su socio creativo Pedro Alfonso para estrenar en verano. “Estoy a full, gracias a Dios”, resume.

Entre tanto también hizo televisión en Uruguay: Máximo 90 y Masterchef Celebrity en Canal 10, aunque por ahora Buenos Aires lo tiene ocupado. “Hoy si me llaman de Uruguay no tengo tiempo para hacer nada”, dice. Igualmente aclara que esa etapa la disfrutó mucho y que el péndulo puede volver a girar: “Capaz que en otro momento me ofrecen cosas de Uruguay y hago mucho allá y poco en Buenos Aires.”

—Durante muchos años la gente te identificó con Showmatch. Desde tu salida no paraste: teatro, cine, musicales. ¿Sentís que estás viviendo una segunda etapa en tu carrera?

—Siento hoy que estoy en mi mejor momento de lo que llamamos carrera. No solo por llegar a un musical de este calibre, que es como un premio después de más de 30 años, sino por lo que me ha pasado estos últimos años: en series, cine, teatro, como autor y actor. Vengo con una seguidilla muy importante y sigo, porque se vienen cosas increíbles después de Charlie y la fábrica de chocolate. Estoy chocho. Viene siendo un 2026 increíble y se vislumbra un 2027 increíble también.

—¿Hay algo de este presente que te sorprende? Porque pareciera que estás en una etapa de expansión cuando muchos colegas empiezan a bajar el ritmo.

—Esto es cíclico: hay momentos donde laburás menos y momentos donde hay más. Yo creo que tuve una merma de trabajo en el 2007, después de que me fui de Videomatch, después del Mundial de 2006. Tuve unos meses de incertidumbre. Después, en la pandemia, estuvimos siete meses encerrados en Buenos Aires. Y después no paré de laburar. Con menos laburo, con más laburo, pero siempre pudiendo vivir de lo que uno ama.

—¿Qué tenía Charlie y la fábrica de chocolate para que reorganizaras todo y te sumaras?

—Lo único que cambié fue bajarme de la gira de Cortocircuito, hablado con mis compañeros. Esta obra es el musical más grande que hice en mi carrera. Es uno de los musicales más grandes de la historia que se hizo en Argentina. La producción es increíble: hay 28 cambios de escenografía corpóreos, más la pantalla. Y un elenco de 20 y pico: Agustín Aristarán “Rada” a la cabeza con un año increíble, Mary del Cerro... Estrenamos mañana y vamos a estrenar con 30.000 entradas vendidas. La Sirenita estrenó con 27.000, nosotros ya tenemos 30.000. Es un disparate. Y en un año con Mundial, con crisis, con pilas de cosas que te distraen de ir al teatro. ¿Cómo no hacerlo?

—Rada y vos tienen algo en común: los dos vienen del humor y la música y se hicieron todoterreno. ¿Te reconocés en su recorrido?

—Nos reconocemos ambos. Nos llevamos muy bien y ya te das cuenta del tipo de humor del otro. Si en una escena es el otro quien tiene que rematar el chiste, te responde “tenés razón, gracias”, cero ego. Ya lo conocía un poco: habíamos coincidido en Telefe en un programa donde él se estaba yendo y yo entraba, tuvimos una semana de convivir. Pero ahora ya compartimos asados en casa y mates juntos.

Sebastián Almada como Abuelo Joe en "Charlie y la fábrica de chocolate". Foto: Difusión.

—¿Qué es lo que más disfrutás del teatro por encima de la tele o el cine?

—El teatro me gusta porque la adrenalina y la recompensa inmediata son impagables. El compartir el after con los compañeros, llevar un mate de camarín en camarín, que un compañero te cuente una cosa linda... eso es lo más grande que hay, realmente. En los dos meses de ensayo de Charlie, la pasé increíble. Se me pasaron volando. Decíamos “que no terminen nunca estos ensayos” porque íbamos a extrañarlos. Ya se terminaron y ahora decimos que no terminen nunca las funciones, que se van a pasar más rápido todavía.

—Sos famoso por hacer reír a los demás. ¿Quién fue la última persona que te hizo llorar de risa?

—A mí me hacen llorar de risa mis amigos, ¿viste? Los que no son conocidos. Cuando me junto con Campi, con Denis, con José María y sus mujeres, nos matamos de risa, la pasamos espectacular. Pero después los que no son conocidos -mis amigos amigos, Coco, Pablito, Lore- la gente no los conoce, pero son los que me hacen realmente feliz fuera del escenario.

—¿Vas a volver al carnaval uruguayo?

—Hice dos años antes de Videomatch, en Humoristas Grupo Terapia con Mauro Ibáñez. Fue una experiencia muy linda, pero no soy un producto del carnaval ni me considero así. Incursioné y estuvo divino. Hoy no lo veo viable porque llevo unas 21 temporadas entre Carlos Paz y Mar del Plata, y eso se pega con el Carnaval. Y por suerte, las propuestas de temporada son mejores. Aunque bueno, nunca se sabe.