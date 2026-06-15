Ximena Torres: el viaje mundialista con sus hijos y las fotos del caribe mexicano sin Inteligencia Artificial

Con las grabaciones de Masterchef Uruguay ya finalizadas, y aprovechando la fiebre mundialista, la chef Ximena Torres aprovechó una pausa en su agenda laboral para viajar a México junto a sus hijos.

La jurado del reality gastronómico de Canal 10 comenzó a compartir en sus redes sociales algunas imágenes de la experiencia, que combina el seguimiento del Mundial con días de descanso en uno de los destinos turísticos más populares del país anfitrión.

Antes de partir, Torres estuvo presente en el Aeropuerto Internacional de Carrasco durante la despedida de la Selección Uruguaya, que emprendió viaje hacia México para disputar el torneo. Allí se fotografió junto a varios futbolistas y reflejó el clima de expectativa que rodea la participación celeste.

"Los últimos días… Más celestes que nunca. Copados con el Mundial. Capítulo de 'Amando México' número 1000. Tacos. 24/7. ¿Enchilarse? Todos los días", escribió la chef en una publicación que reunió imágenes vinculadas tanto al fútbol como a los preparativos del viaje familiar.

Ya instalada en territorio mexicano, Torres continuó compartiendo postales de sus vacaciones. En una de sus publicaciones más recientes mostró una serie de fotografías junto a sus hijos disfrutando de la playa y el mar en Costa Mujeres, una zona turística ubicada en el estado de Quintana Roo, sobre la costa del Caribe mexicano.

Las imágenes la muestran relajada junto a su familia, disfrutando de jornadas de sol y descanso. Acompañó la publicación con una breve frase cargada de humor: "Costa Mujeres hoy sin IA", en referencia a la autenticidad de las fotografías compartidas.

Durante los primeros días de estadía, la gastronomía local también tuvo un lugar destacado en sus publicaciones. Fanática de la cocina y de los sabores regionales, Torres hizo referencia a los tacos y a los platos típicos mexicanos que ha probado desde su llegada, una constante en los contenidos que suele compartir durante sus viajes.

Ximena Torres. Foto: Archivo. Foto: Daniel Ayala

Mientras Uruguay disputa sus primeros compromisos mundialistas, la chef disfruta de unos días de vacaciones junto a sus hijos en México, combinando playa, paseos y la posibilidad de vivir desde cerca el ambiente que genera la Copa del Mundo en uno de los países organizadores del torneo.