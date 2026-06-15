Zaira Nara recordó un rumor de romance con un famoso uruguayo mientras se separaba de Diego Forlán

La presencia de Rafa Cotelo en las transmisiones mundialistas de DGO junto a Lola Latorre, el Pollo Álvarez y Zaira Nara es una de las grandes novedades para los uruguayos que siguen la cobertura desde este lado del Río de la Plata. Y fue justamente un juego propuesto por el comunicador el que terminó derivando en una inesperada confesión de la modelo argentina y expareja de Diego Forlán.

Todo ocurrió durante una nueva emisión de QV4 Mundial. Antes de comenzar, Zaira arrancó entre risas diciendo que tiene una relación de amor-odio con Cotelo, mientras que Lola Latorre aprovechó para reclamarle que siempre llega tan sobre la hora al estudio que ni siquiera alcanza a participar de la rutina previa al programa.

Minutos después, Cotelo sacó a relucir un juego que había preparado para poner a prueba los conocimientos uruguayos de sus compañeros. La dinámica era simple: a partir de imágenes, datos y canciones, debían responder "Uruguay noma" si creían que la información era verdadera o "Uruguay no e" si consideraban que era falsa.

Entre las pistas aparecieron referencias a Omar Gutiérrez, la cantera Nueva Carrara, el recordado SUN —el dispositivo portátil para calentar agua cuya comercialización hoy está prohibida— y otros clásicos de la cultura popular uruguaya.

Pero el momento que disparó la anécdota llegó cuando Cotelo presentó la que definió como la canción uruguaya más escuchada y reproducida de la historia. Comenzó a recitar la letra y Zaira enseguida reconoció el tema. Incluso completó parte del estribillo de "Mayonesa", mientras la música sonaba de fondo en el estudio.

Fue entonces cuando la modelo argentina recordó una situación que vivió años atrás. "Cuando yo me estaba separando, en aquel entonces, el cantante de este hit...", comenzó a contar, en referencia al período posterior a su mediática ruptura con Diego Forlán, una historia que quedó marcada para siempre por la célebre frase "menos mal que no me casé".

Charly Sosa. Foto: Estefanía Leal.

Entonces Cotelo la interrumpió para contarle que el artista en cuestión se llama Charly Sosa, está radiado en Miami y no es el autor del tema, sino su intérprete. Acto seguido, lanzó: "Bien tirada", suponiendo que Sosa la había invitado a salir, entonces Zaira aclaró que no venía por ahí la historia, sino por un rumor que circuló públicamente.

"Salieron a decir que yo había estado con este chico, que nunca lo vi en mi vida y no sé quién es", afirmó. La modelo explicó que el rumor surgió en Uruguay y que la situación resultó especialmente incómoda porque coincidió con un momento personal muy sensible.

"Yo estaba en medio de un quilombo. Era incómodo porque no sabía cómo salir a desmentir algo que era totalmente incierto", recordó. Aunque insistió en que jamás conoció personalmente al artista involucrado, aclaró que sí le gusta la canción que lo hizo recorrer el mundo.

El intercambio terminó con una broma de Cotelo, quien destacó una característica muy particular del músico. "Siempre tiene el pelo mojado", comentó. Zaira recogió el guante y respondió entre risas: "Como yo acá, porque siempre vengo directo de la pileta".

Más allá de la anécdota, la conversación derivó luego en el fuerte vínculo que mantiene la menor de las hermanas Nara con Uruguay. Contó que tiene casa en José Ignacio, residencia en el país y hasta una Mehari con matrícula uruguaya."Tengo metros cerca del agua", resumió, dejando en claro su conexión con nuestro país.