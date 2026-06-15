Claudia Fernández recordó por qué la quisieron "colgar en la plaza" y aclaró su vieja pelea con Karina Vignola

Claudia Fernández pasó por Ponele onda (Fipo TV) para promocionar Atrevidas, su unipersonal en cartel en Undermovie, y entre recuerdos, reflexiones y definiciones personales dejó varios titulares. La actriz y comunicadora repasó distintos momentos de su carrera, desde el recordado sketch que hacía junto a Luis Alberto Carballo en Dale con todo (Canal 10) hasta la polémica con Karina Vignola.

Aunque aclaró que Atrevidas no está pensada exclusivamente para mujeres, contó que cerca del 90% del público que asiste a las funciones es femenino. Además, reveló algunas de sus nuevas pasiones: hace cuatro años practica cerámica, asiste a un taller de grabado y ahora tiene ganas de incursionar en la carpintería para restaurar muebles. En una reciente nota, también había contado que va a clases de cine y que le gustaría probarse como directora.

Al hablar de sus inicios, recordó el famoso sketch del tapado que realizaba junto a Carballo en Dale con todo y que, más de dos décadas después, sigue siendo tema de conversación. "Ahí me querían poco menos que colgar en Plaza Matriz porque en diez segundos reloj me abría y cerraba el tapado con él", comentó entre risas sobre la repercusión que generaba. "Era más la cabeza de cada uno, como siempre", agregó.

Fernández explicó que en aquella época Uruguay consumía sin cuestionamientos muchos contenidos que llegaban desde Argentina, pero que la reacción era distinta cuando quienes protagonizaban esos contenidos eran figuras locales. "Lo que pone nervioso es que te la podés cruzar en la calle", señaló.

También recordó el alcance que tenía la televisión abierta en esos años. "Era lunes, miércoles y viernes en vivo después del informativo y lo veía todo el mundo. No había redes sociales. Como cuando estábamos en el Bailando por un sueño. Tinelli hacía 40 puntos de rating. Te veían todos", afirmó.

Consultada sobre qué le diría hoy a aquella Claudia que triunfaba entre Dale con todo y sus años en Argentina, respondió sin dudar: "Qué bien lo hicimos, nena".

En ese sentido, destacó las oportunidades que encontró en la vecina orilla. "El teatro de revista, la popularidad del show de Marcelo Tinelli, mi trabajo con Gerardo Sofovich, poder comprarme mi casa en Uruguay. Acá era un imposible", expresó.

Sin embargo, descartó volver a instalarse en Argentina. "Ni loca. La paz que tengo acá no tiene precio. Me vine hace 13 años y estoy chocha", aseguró. Aunque le han ofrecido realizar temporadas, considera que el ritmo de trabajo es demasiado exigente. "No tenés verano, ni vos ni tu familia", sostuvo.

Claudia Fernández habló del conflicto con Karina Vignola

Claudia Fernández. Foto: Carla Baldiseri. Peinó: Utopía peluquería. Maquillaje: Dahiana Di Vito. Vestido: Gau

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando le preguntaron por la pelea que años atrás protagonizó con Karina Vignola y que la conductora recordó recientemente en el streaming Premiere."Para que exista una pelea tiene que haber dos para pelearse y yo no estoy peleada con nadie", respondió Fernández.

Sin profundizar en el tema, explicó que todo surgió a raíz de un malentendido. "Hubo una situación hace mucho tiempo en la que ella pensó que yo había dicho algo sobre ella. Lo subió a sus redes, pero yo no estaba hablando de ella ni había mencionado nada que tuviera que ver con ella. Lo asumió como propio", relató.

La actriz contó que nunca sintió la necesidad de salir a aclararlo públicamente. "Tampoco lo hice porque no me interesa. Sé quién soy. No tengo drama con nadie", concluyó.

Sobre el final, también sorprendió al revelar que este año no hará una gran fiesta para celebrar sus 50 años, una decisión poco habitual para alguien que suele organizar festejos multitudinarios. "Me pasa algo muy curioso. Estoy de fiesta muy internamente. Esa energía es tan soñada que no la quiero expandir derramándola con mucha gente", explicó.

Y cerró con una reflexión: "Al cumplir 50 tendría que invitar algunas personas que capaz que si no fuese un número redondo no las invitás. Hoy no tengo ganas de compartirme con todo el mundo".