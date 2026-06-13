Valentina Rossi: el cambio profundo de la periodista deportiva y su historia de amor con un dirigente político

A los 29 años, la periodista deportiva Valentina Rossi atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida. Integrante de los equipos de Peloteando (Radio Universal) y Fútbol Club, acaba de convertirse en madre de Felipe, su primer hijo junto al dirigente político Guillermo Curcho. En esta entrevista repasa sus inicios en el periodismo deportivo, su experiencia en medios, su trabajo en marketing digital, la historia de amor con el padre de su hijo y cómo vive esta nueva etapa.

-Llevás varios años trabajando en periodismo deportivo. ¿Cómo fueron tus comienzos?

-Empecé en 2020, en plena pandemia. Pensé que iba a ser muy difícil encontrar trabajo, pero me pasó todo lo contrario. Empezaron a llegar propuestas y oportunidades. Arranqué cubriendo fútbol femenino y después trabajé en medios digitales haciendo crónicas, entrevistas y notas.

-¿Siempre tuviste claro que querías dedicarte al deporte?

-No del todo. Me gustaba mucho la crónica policial y los temas vinculados a la seguridad. Mi padre trabajó muchos años en la Policía y eso me despertó interés. También me llama mucho la atención la medicina forense. Pero al final ganó el deporte, porque crecí viendo fútbol y fue donde encontré mi lugar.

-¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo?

-Ir a la cancha. Me gusta estar en el estadio, en los vestuarios, hacer entrevistas y vivir el ambiente de los partidos. También disfruto mucho el contacto con los hinchas, conocer cómo viven la previa y el después de cada encuentro.

-Además del periodismo, desarrollaste otras actividades.

-Sí. Trabajé como jefa de prensa de Boston River y también en comunicación política. Además, desde hace más de dos años trabajo en una agencia de marketing digital. Me gusta aprender cosas nuevas y explorar distintas áreas.

Valentina Rossi.

-Hace poco nació Felipe. ¿Cómo te cambió la maternidad?

-Me cambió completamente. No todo es color de rosa y creo que no hay que romantizarla. Hay momentos difíciles, dudas, cambios físicos y emocionales. Pero también siento que me transformó para bien. La Valentina de hace dos meses ya no existe. Felipe me trajo una tranquilidad que no sabía que necesitaba.

-¿Cómo fue volver al trabajo tan rápido porque ya está nuevamente en el staff de “Peloteando”, de Radio Universal?

-Necesitaba salir un poco de casa. Me di cuenta de que estar encerrada me estaba haciendo mal. Soy madre, pero también sigo siendo mujer y periodista. No quería abandonar otras facetas de mi vida. Por suerte cuento con el apoyo enorme de mi familia.

-¿Cómo conociste a Guillermo Curcho, tu pareja y dirigente político del Partido Nacional?

-Nos conocimos trabajando. Yo estaba haciendo tareas de comunicación política y ahí surgió el contacto. Después nos volvimos a encontrar en un partido de Nacional, equipo del que es gran hincha, y de a poco empezó la relación.

Guillermo Curcho, Valentina Rossi y el pequeño Felipe.

-¿Qué rol tiene él en esta nueva etapa?

-Es el reflejo de una paternidad deseada. Nunca vi a alguien disfrutar tanto ser padre. Ha sido un apoyo fundamental para mí y para Felipe en todo este proceso.

-¿Cómo ves hoy el lugar de las mujeres en el periodismo deportivo?

-Creo que se han abierto muchas puertas. Todavía queda camino por recorrer, pero hoy existen más espacios gracias a las redes sociales, el streaming y los nuevos formatos. Cada vez hay más mujeres trabajando y viajando a cubrir grandes eventos deportivos.

-Y se viene el Mundial 2026...

-Claro que lo voy a seguir. Justo mi licencia maternal termina cuando finaliza el Mundial. De todos modos, voy a estar trabajando con los equipos de los que formo parte y disfrutando una cobertura que siempre genera una energía especial.

-¿Cuál es tu pálpito para Uruguay en el Mundial 2026?

-Yo soy una fiel creyente de la frase: “Nunca favoritos, siempre desde atrás”. Pero la verdad es que es imposible no ilusionarse. Ahora salió la lista de convocados y el video recorriendo todo el interior del país es emocionante. Cuando se te baja un poco la ansiedad mundialista, aparece una nueva versión de Cielo de un solo color y la ilusión explota otra vez. Estoy súper manijeada, la verdad. De todos modos, este es un Mundial muy competitivo, con 48 selecciones, y puede pasar absolutamente de todo. Así que voy a decir cuartos de final para darle ánimo a la selección, pero sin agrandar demasiado las expectativas.

-¿Con qué te quedás de este momento de tu vida?

-Con la sensación de estar viviendo una etapa muy intensa y muy linda. Tengo el trabajo que me gusta, una familia que me acompaña y un hijo que llegó para cambiarme la vida.