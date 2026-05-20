Amor, bajo perfil y familia: periodista deportiva y diputado blanco celebran llegada de su primer hijo

La periodista deportiva Valentina Rossi y el político nacionalista Guillermo Curcho atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas. La pareja le dio la bienvenida hace un mes a Felipe, el primero de sus hijos, y celebró públicamente esta nueva etapa familiar con un emotivo intercambio de mensajes en redes sociales.

El encargado de compartir la intimidad del momento fue Curcho, diputado suplente y coordinador de bancada del Partido Nacional, quien publicó en Instagram una serie de fotos junto a Valentina Rossi y el recién nacido. “A un mes de recibir el título que siempre soñé... A un mes de vivir el momento más feliz de mi vida... A un mes de que se terminarán una cantidad de miedos para que empiecen otros... A un mes de darme cuenta que todo valió la pena”, escribió el dirigente, acompañando el texto con corazones y postales del nacimiento del bebé.

La respuesta de la periodista no tardó en llegar y dejó en evidencia la complicidad y el cariño que atraviesa a la pareja. “Sos un orgullo de padre. No tengas ninguna duda de que lo estás haciendo excelente. Gracias por todo lo que haces por y para nosotros”, comentó Rossi en la publicación.

La llegada de Felipe terminó de confirmar el gran momento personal que viven la comunicadora y el político, uno de los referentes de la nueva generación de dirigentes blancos.

Rossi cuenta con una amplia trayectoria en medios deportivos. Integró distintos equipos periodísticos, entre ellos transmisiones de ESPN, y actualmente forma parte del programa Peloteando deportivo, que se emite diariamente por Radio Universal. Trabaja como comentarista o desde el campo de juego.

Por su parte, Curcho se desempeña como diputado suplente del legislador blanco Juan José Olaizola y además coordina la bancada del Partido Nacional. Formado en Ciencias Económicas, también suele mostrarse como un ferviente hincha de Nacional.

La publicación en redes sociales rápidamente recibió mensajes de felicitaciones y muestras de cariño de amigos, colegas y seguidores, en una etapa que ambos eligieron compartir con discreción, pero también con emoción.

