Karina Vignola recordó su fuerte pelea con Claudia Fernández: "No quise saber nada más con ella"

El paso de Karina Vignola por La magia de volver a empezar (Premiere) dejó varias confesiones. La actriz, comunicadora y conductora habló sin filtros sobre distintos momentos de su vida, desde la depresión que atravesó años atrás hasta infidelidades, rumores que la afectaron y una vieja pelea con Claudia Fernández que parecía haber quedado enterrada en el tiempo.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó el difícil proceso que vivió tras el intento de autoeliminación que sufrió años atrás. Vignola aseguró que hacer pública esa experiencia fue una de las decisiones más valientes de su vida.

"En un principio me dio mucha vergüenza y lo traté de ocultar, pero cuando entendí que era mucho más común de lo que nos gustaría y que con mi testimonio podía ayudar a otras personas, decidí dar la cara", expresó.

También habló de los miedos que la acompañan actualmente, y dijo que tras la muerte de Gaspar Valverde, su principal preocupación son sus hijas "Soy lo único que tienen. No tienen abuelos, aunque hay una comunidad hermosa de amigas y familia. Eso me genera mucha angustia y no me está dejando disfrutar algunas cosas porque siempre me adelanto a lo que sucede", reconoció.

Más adelante llegaron las preguntas del público y con ellas algunas confesiones inesperadas. Vignola contó que uno de los rumores que más daño le hizo fue cuando se aseguró públicamente que había cobrado 100.000 dólares por una campaña publicitaria. "Fue espantoso. Me quisieron hacer daño por un tema político. Encima tenía la factura de que había cobrado mil dólares", afirmó.

También admitió que fue infiel cuando era más joven y que su actual pareja, Mario Florio, conoce esa parte de su historia. "De eso también aprendí. Hoy elijo la pareja y la relación que tengo, y por supuesto no ser infiel porque cuando lo fui sufrí un montón", aseguró. Y agregó: "Fui re cornuda muchas veces. Y sufrí un montón".

¿Cómo es el vínculo hoy entre Claudia Fernández y Karina Vignola?

Karina Vignola y Claudia Fernández condujeron juntas "Jungla Magica" por Canal 10. Foto: Archivo El País

Uno de los momentos más picantes de la charla llegó cuando apareció en pantalla una foto de Claudia Fernández, con quien compartió Jungla Mágica en Canal 10 en 2011. Vignola recordó que al principio tenían una excelente relación y que incluso compartían códigos y algunos amigos.

"Nos llevábamos bárbaro. Tenemos muchas cosas en común, esa cuestión de barrio, gente conocida. Pero después nos re peleamos", contó.

Según explicó, durante mucho tiempo ni siquiera entendió qué había pasado. "En su momento yo ni sabía por qué. Después supe y no quise saber nada más con ella", confesó.

Con el paso de los años, sin embargo, las aguas se fueron calmando. Aunque nunca se sentaron a conversar directamente sobre lo ocurrido, hubo un gesto que la ayudó a cambiar la mirada. Vignola recordó que Fernández fue la primera invitada de Fuera de lugar, el último programa que condujo Gaspar Valverde en Fipo TV.

"Ella fue la primera invitada y me acuerdo que le dijo a Gaspar: 'Decile a Karina que está todo bien'. También aclaró que un comentario que me había ofendido mucho no era para mí sino para otra persona", reveló.

Tiempo después volvieron a coincidir en algunos eventos y el reencuentro fue cordial. "Nos cruzamos en una ronda y le pregunté por sus hijos porque los conozco desde chicos. Además nuestras hijas tienen edades parecidas y amigos en común. Todo más que bien", aseguró.

Lejos de guardar rencor, Vignola cerró el tema con elogios hacia su excompañera: "Es una remadora, luchadora y resiliente", concluyó.